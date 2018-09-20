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Храброе сердце. Заговор в королевстве

Режиссер:Томас Боденштайн, Marcus Hamann
Жанры: Анимация, Фэнтези, Комедия, Приключения.

В королевстве Металломии финансовый кризис. Из-за отсутствия денег в казне королю приходится распустить армию, и власть в королевстве захватывает шеф полиции. Рыцарь Расти должен осуществить мечту своего отца и стать защитником королевства. Вместе со своими друзьями: придворной дамой Бо и Дракошей, его ждут веселые, опасные и захватывающие приключения.

Продолжительность:87 мин
Сценарий:Габриэла Вальтер, Марк Слэйтер
В ролях:Том Герхардт, Йелла Хаазе, Bianca Heinicke, Кристоф Мария Хербст, Детлеф Редингер, Дастин Земмельрогге
Музыка:Андреас Грим
Производство:Германия
Ограничения:6+
Дата релиза:20 сентября 2018
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 20 по 21 сентября
14:15 (150)
c 22 по 23 сентября
14:15 (190)
c 24 по 26 сентября
14:15 (150)
Мираж СинемаКинозал №2
c 20 по 21 сентября
10:20 (300 р.)
c 22 по 23 сентября
10:20 (450 р.)
Мираж СинемаКинозал №5
c 20 по 21 сентября
12:15 (150 р.)
c 22 по 23 сентября
12:15 (200 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 1
21 сентября
11:10 (150)

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