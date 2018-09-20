Храброе сердце. Заговор в королевстве

Режиссер: Томас Боденштайн, Marcus Hamann

Жанры: Анимация, Фэнтези, Комедия, Приключения.

В королевстве Металломии финансовый кризис. Из-за отсутствия денег в казне королю приходится распустить армию, и власть в королевстве захватывает шеф полиции. Рыцарь Расти должен осуществить мечту своего отца и стать защитником королевства. Вместе со своими друзьями: придворной дамой Бо и Дракошей, его ждут веселые, опасные и захватывающие приключения.

Продолжительность: 87 мин

Сценарий: Габриэла Вальтер, Марк Слэйтер

В ролях: Том Герхардт, Йелла Хаазе, Bianca Heinicke, Кристоф Мария Хербст, Детлеф Редингер, Дастин Земмельрогге

Музыка: Андреас Грим