ХОТ-ДОГ
Режиссер:Торстен Кюнстлер
Жанры: Боевик, Комедия.
Жанры: Боевик, Комедия.
Могут ли сработаться оперативник-бунтарь, презирающий глупые приказы начальства и молодой полицейский-формалист, у которого на каждый шаг в голове есть инструкция? На глазах у этой парочки похищают дочь президента одной из восточно-европейских стран, и теперь, чтобы отстоять свою честь, они должны вернуть похищенную. Вот только разница в их подходах к работе грозит перевернуть с ног наголову любое дело, за которое они берутся.
Продолжительность:100 мин
Сценарий:Триппер Клэнси
В ролях:Тиль Швайгер, Маттиас Швайгхёфер, Энн Шефер, Лиза Томашевски, Йоахим Пауль Ассбёк, Давид Брюкнер, Simson Bubble, Thomas Fehlen, Хайно Ферх, Самуэль Финци
Музыка:Мартин Тодшаров
В ролях:Тиль Швайгер, Маттиас Швайгхёфер, Энн Шефер, Лиза Томашевски, Йоахим Пауль Ассбёк, Давид Брюкнер, Simson Bubble, Thomas Fehlen, Хайно Ферх, Самуэль Финци
Музыка:Мартин Тодшаров
Производство:Германия
Ограничения:18+
Дата релиза:21 июня 2018
Ограничения:18+
Дата релиза:21 июня 2018
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