ХОТ-ДОГ

Режиссер: Торстен Кюнстлер

Жанры: Боевик, Комедия.

Могут ли сработаться оперативник-бунтарь, презирающий глупые приказы начальства и молодой полицейский-формалист, у которого на каждый шаг в голове есть инструкция? На глазах у этой парочки похищают дочь президента одной из восточно-европейских стран, и теперь, чтобы отстоять свою честь, они должны вернуть похищенную. Вот только разница в их подходах к работе грозит перевернуть с ног наголову любое дело, за которое они берутся.

Продолжительность: 100 мин

Сценарий: Триппер Клэнси

В ролях: Тиль Швайгер, Маттиас Швайгхёфер, Энн Шефер, Лиза Томашевски, Йоахим Пауль Ассбёк, Давид Брюкнер, Simson Bubble, Thomas Fehlen, Хайно Ферх, Самуэль Финци

Музыка: Мартин Тодшаров