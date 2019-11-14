Хороший лжец

Режиссер: Билл Кондон

Жанры: Драма, Детектив.

Профессиональный мошенник Рой Кортни едва верит своей удаче, когда знакомится в сети с богатой вдовой Бетти Маклиш. Очаровав вдову и получив доступ ко всем ее ресурсам, Рой ловит себя на том, что она ему небезразлична.

Продолжительность: 109 мин

Сценарий: Джеффри Хэтчер, Николас Сирл

В ролях: Хелен Миррен, Иэн Маккеллен, Рассел Тови, Патрик Годфри, Джим Картер, Йоуханнес Хёйкьюр Йоуханнессон, Селин Бакенс, Марк Льюис Джонс, Lily Dodsworth-Evans, Фил Данстер

Музыка: Картер Бёруэлл