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Хороший лжец

Режиссер:Билл Кондон
Жанры: Драма, Детектив.

Профессиональный мошенник Рой Кортни едва верит своей удаче, когда знакомится в сети с богатой вдовой Бетти Маклиш. Очаровав вдову и получив доступ ко всем ее ресурсам, Рой ловит себя на том, что она ему небезразлична.

Продолжительность:109 мин
Сценарий:Джеффри Хэтчер, Николас Сирл
В ролях:Хелен Миррен, Иэн Маккеллен, Рассел Тови, Патрик Годфри, Джим Картер, Йоуханнес Хёйкьюр Йоуханнессон, Селин Бакенс, Марк Льюис Джонс, Lily Dodsworth-Evans, Фил Данстер
Музыка:Картер Бёруэлл
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:14 ноября 2019
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Северное сияниеКрасный зал
c 14 по 15 ноября
16:10 (300)
21:10 (390)
c 16 по 17 ноября
16:10 (390)
21:10 (390)
c 18 по 20 ноября
16:10 (200)
21:10 (250)
Мираж СинемаКинозал №3
c 14 по 17 ноября
16:30 (300 р.)
21:20 (300 р.)
23:35 (250 р.)

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