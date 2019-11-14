Хороший лжец
Режиссер:Билл Кондон
Жанры: Драма, Детектив.
Жанры: Драма, Детектив.
Профессиональный мошенник Рой Кортни едва верит своей удаче, когда знакомится в сети с богатой вдовой Бетти Маклиш. Очаровав вдову и получив доступ ко всем ее ресурсам, Рой ловит себя на том, что она ему небезразлична.
Продолжительность:109 мин
Сценарий:Джеффри Хэтчер, Николас Сирл
В ролях:Хелен Миррен, Иэн Маккеллен, Рассел Тови, Патрик Годфри, Джим Картер, Йоуханнес Хёйкьюр Йоуханнессон, Селин Бакенс, Марк Льюис Джонс, Lily Dodsworth-Evans, Фил Данстер
Музыка:Картер Бёруэлл
В ролях:Хелен Миррен, Иэн Маккеллен, Рассел Тови, Патрик Годфри, Джим Картер, Йоуханнес Хёйкьюр Йоуханнессон, Селин Бакенс, Марк Льюис Джонс, Lily Dodsworth-Evans, Фил Данстер
Музыка:Картер Бёруэлл
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:14 ноября 2019
Ограничения:18+
Дата релиза:14 ноября 2019
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