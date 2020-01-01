Холоп

Режиссер: Клим Шипенко

Жанры: Комедия.

Молодой мажор Гриша заигрался в красивую жизнь и решил, что ему всё дозволено. Он натворил много дел, и теперь ему грозит тюрьма. Чтобы исправить своего сына, отчаявшийся отец-олигарх идёт на крайние меры. Вместе со своим старинным другом-психологом он придумывает уникальный проект: на базе заброшенной деревни воссоздаётся атмосфера России девятнадцатого века. Гриша попадает в подстроенную аварию и якобы переносится в прошлое.

На самом деле, над ним проводится изощрённый психологический эксперимент – избалованного мажора превращают в обычного холопа Гришку, живущего в хлеву на территории барской усадьбы. Его окружают актёры, чья цель – изменить его жизнь и личность. За каждым его движением пристально следит команда психолога с помощью множества камер. Грише предстоит заново научиться общаться с людьми, ценить простые удовольствия, работать, а также обрести истинную любовь.

Продолжительность: 109 мин

Сценарий: Дарья Грацевич, Антон Морозенко, Дмитрий Пермяков

В ролях: Милош Бикович, Александра Бортич, Александр Самойленко, Иван Охлобыстин, Мария Миронова, Олег Комаров, Ольга Дибцева, Кирилл Нагиев, Сергей Соцердотский, Софья Зайка

Музыка: Иван Бурляев, Дмитрий Носков