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Холоп

Режиссер:Клим Шипенко
Жанры: Комедия.

Молодой мажор Гриша заигрался в красивую жизнь и решил, что ему всё дозволено. Он натворил много дел, и теперь ему грозит тюрьма. Чтобы исправить своего сына, отчаявшийся отец-олигарх идёт на крайние меры. Вместе со своим старинным другом-психологом он придумывает уникальный проект: на базе заброшенной деревни воссоздаётся атмосфера России девятнадцатого века. Гриша попадает в подстроенную аварию и якобы переносится в прошлое.

На самом деле, над ним проводится изощрённый психологический эксперимент – избалованного мажора превращают в обычного холопа Гришку, живущего в хлеву на территории барской усадьбы. Его окружают актёры, чья цель – изменить его жизнь и личность. За каждым его движением пристально следит команда психолога с помощью множества камер. Грише предстоит заново научиться общаться с людьми, ценить простые удовольствия, работать, а также обрести истинную любовь.

Продолжительность:109 мин
Сценарий:Дарья Грацевич, Антон Морозенко, Дмитрий Пермяков
В ролях:Милош Бикович, Александра Бортич, Александр Самойленко, Иван Охлобыстин, Мария Миронова, Олег Комаров, Ольга Дибцева, Кирилл Нагиев, Сергей Соцердотский, Софья Зайка
Музыка:Иван Бурляев, Дмитрий Носков
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:26 декабря 2019
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Мираж СинемаКинозал №1
c 26 по 27 декабря
10:30 (150 р.)
12:45 (150 р.)
15:00 (300 р.)
17:15 (300 р.)
19:30 (300 р.)
21:45 (300 р.)
00:05 (250 р.)
c 28 по 29 декабря
10:30 (200 р.)
12:45 (200 р.)
15:00 (300 р.)
17:15 (300 р.)
19:30 (300 р.)
21:45 (300 р.)
00:05 (250 р.)
30 декабря
10:30 (150 р.)
12:45 (150 р.)
15:00 (200 р.)
17:15 (200 р.)
19:30 (250 р.)
21:45 (250 р.)
00:05 (200 р.)
31 декабря
10:30 (150 р.)
12:45 (150 р.)
15:00 (200 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 26 по 29 декабря
18:10 (1000 р.)
20:25 (1000 р.)
22:40 (1000 р.)
30 декабря
18:10 (800 р.)
20:25 (800 р.)
22:40 (800 р.)
31 декабря
16:20 (600 р.)
Северное сияниеЗеленый зал
c 26 по 29 декабря
12:15 (300)
30 декабря
12:15 (200)
31 декабря
14:50 (200)
1 января 2020
18:15 (300)
20:35 (300)
c 2 по 8 января 2020
19:05 (300)
Северное сияниеКрасный зал
27 декабря
18:35 (390)
20:50 (390)
23:05 (300)
c 28 по 29 декабря
11:00 (300)
18:35 (390)
20:50 (390)
23:05 (300)
30 декабря
11:00 (200)
18:35 (250)
20:50 (250)
23:05 (200)
31 декабря
11:00 (200)
1 января 2020
11:40 (200)
19:10 (300)
23:55 (250)
c 2 по 8 января 2020
10:50 (200)
13:05 (300)
АврораОсновной зал
c 27 по 29 декабря
21:10 (250)
30 декабря
21:10 (200)
31 декабря
17:40 (150)
1 января 2020
19:10 (200)
c 2 по 8 января 2020
17:55 (200)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 27 по 29 декабря
21:40 (390)
23:55 (300)
30 декабря
21:40 (250)
23:55 (200)
1 января 2020
22:00 (250)
МурманскБольшой зал
27 декабря
18:10 (350)
c 28 по 29 декабря
18:05 (350)
30 декабря
18:05 (250)
31 декабря
17:50 (250)
1 января 2020
17:20 (300)
c 2 по 8 января 2020
18:45 (300)
Северное сияниеСиний зал
27 декабря
14:00 (300)
16:10 (300)
c 28 по 29 декабря
14:00 (350)
16:10 (350)
30 декабря
14:00 (200)
16:10 (200)
31 декабря
13:25 (200)
15:35 (200)
17:50 (250)
1 января 2020
15:05 (300)
17:20 (300)
c 2 по 8 января 2020
21:45 (300)
Мираж СинемаКинозал №3
31 декабря
18:00 (250 р.)
Северное сияниеБордовый зал
c 2 по 8 января 2020
16:10 (300)
Северное сияниеДетский зал
c 2 по 8 января 2020
17:30 (300)
23:55 (250)
Северное сияниеОранжевый зал
c 2 по 8 января 2020
20:45 (300)
23:00 (250)

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