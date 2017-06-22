Холодное танго

Режиссер: Павел Чухрай

Жанры: Мелодрама, Военный, Драма, История.

Действия разворачиваются в Прибалтике во время Второй мировой войны. Макса вместе с его родными и другими еврейскими семьями немцы забирают в концлагерь. Чудом оставшись в живых, через некоторое время он возвращается в родной город, чтобы разыскать свою любимую девушку Лайму. Их встреча становится жестоким разочарованием для героя – оказывается, что отец Лаймы стал пособником фашистов.

Продолжительность: 107 мин

Сценарий: Павел Чухрай

В ролях: Юлия Пересильд, Риналь Мухаметов, Карина Каграманян, Сергей Гармаш, Елисей Никандров, Ася Громова, Моника Санторо, Валерия Ткаченко, Андрюс Бялобжескис, Мария Малиновская

Музыка: Юрий Потеенко