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Холодное танго

Режиссер:Павел Чухрай
Жанры: Мелодрама, Военный, Драма, История.

Действия разворачиваются в Прибалтике во время Второй мировой войны. Макса вместе с его родными и другими еврейскими семьями немцы забирают в концлагерь. Чудом оставшись в живых, через некоторое время он возвращается в родной город, чтобы разыскать свою любимую девушку Лайму. Их встреча становится жестоким разочарованием для героя – оказывается, что отец Лаймы стал пособником фашистов.

Продолжительность:107 мин
Сценарий:Павел Чухрай
В ролях:Юлия Пересильд, Риналь Мухаметов, Карина Каграманян, Сергей Гармаш, Елисей Никандров, Ася Громова, Моника Санторо, Валерия Ткаченко, Андрюс Бялобжескис, Мария Малиновская
Музыка:Юрий Потеенко
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:22 июня 2017
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23:25 (500 р.)
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c 27 по 28 июня
23:05 (200)
Северное сияниеСиний зал
c 27 по 28 июня
15:20 (150)
19:25 (250)
c 29 по 30 июня
13:05 (200)
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13:05 (300)
c 3 по 5 июля
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Мираж СинемаКинозал №5
c 27 по 28 июня
12:50 (150 р.)
17:05 (150 р.)
21:25 (150 р.)
Северное сияниеБордовый зал
c 29 по 30 июня
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c 1 по 2 июля
21:25 (300)
c 3 по 5 июля
21:25 (250)
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22:15 (200)
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22:15 (250)
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