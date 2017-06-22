Холодное танго
Режиссер:Павел Чухрай
Жанры: Мелодрама, Военный, Драма, История.
Жанры: Мелодрама, Военный, Драма, История.
Действия разворачиваются в Прибалтике во время Второй мировой войны. Макса вместе с его родными и другими еврейскими семьями немцы забирают в концлагерь. Чудом оставшись в живых, через некоторое время он возвращается в родной город, чтобы разыскать свою любимую девушку Лайму. Их встреча становится жестоким разочарованием для героя – оказывается, что отец Лаймы стал пособником фашистов.
Продолжительность:107 мин
Сценарий:Павел Чухрай
В ролях:Юлия Пересильд, Риналь Мухаметов, Карина Каграманян, Сергей Гармаш, Елисей Никандров, Ася Громова, Моника Санторо, Валерия Ткаченко, Андрюс Бялобжескис, Мария Малиновская
Музыка:Юрий Потеенко
В ролях:Юлия Пересильд, Риналь Мухаметов, Карина Каграманян, Сергей Гармаш, Елисей Никандров, Ася Громова, Моника Санторо, Валерия Ткаченко, Андрюс Бялобжескис, Мария Малиновская
Музыка:Юрий Потеенко
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:22 июня 2017
Ограничения:16+
Дата релиза:22 июня 2017
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