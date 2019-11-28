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Холодное сердце 2

Режиссер:Крис Бак, Дженнифер Ли
Жанры: Анимация, Мюзикл, Фэнтези, Комедия, Приключения, Семейный.

Анна, Эльза, Кристоф, его верный олень Свен и никогда не унывающий снеговик Олаф должны будут покинуть уютное королевство Эренделл и отправиться ещё дальше на север, в путешествие, которое приведет их к истокам древних легенд и поможет раскрыть тайны, касающиеся прошлого их родной страны.

Продолжительность:106 мин
Сценарий:Дженнифер Ли, Крис Бак, Marc Smith
В ролях:Идина Мензел, Кристен Белл, Джонатан Грофф, Джош Гад, Стерлинг К. Браун, Эван Рэйчел Вуд, Альфред Молина, Марта Плимптон, Джейсон Риттер, Рэйчел Мэттьюз
Музыка:Кристоф Бек
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:28 ноября 2019
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АврораОсновной зал
c 28 ноября по 1 декабря
11:20 (200 в 3D)
13:25 (200 в 3D)
18:25 (250 в 3D)
c 2 по 4 декабря
11:20 (150 в 3D)
13:25 (150 в 3D)
18:25 (200 в 3D)
МурманскБольшой зал
c 28 по 29 ноября
11:20 (300)
13:25 (300)
18:25 (350)
c 30 ноября по 1 декабря
11:20 (300)
13:25 (350)
18:25 (350)
c 2 по 4 декабря
11:20 (200)
13:25 (200)
18:25 (250)
Северное сияниеПремьер зал
c 28 по 29 ноября
10:20 (300)
12:25 (350)
14:30 (350)
c 30 ноября по 1 декабря
10:20 (300)
12:25 (350)
14:30 (390)
c 2 по 4 декабря
10:20 (200)
12:25 (300)
14:30 (300)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 28 по 29 ноября
11:00 (300 в 3D)
13:05 (300)
15:10 (300 в 3D)
17:15 (390)
19:20 (390 в 3D)
c 30 ноября по 1 декабря
11:00 (300 в 3D)
13:05 (390)
15:10 (390 в 3D)
17:15 (390)
19:20 (390 в 3D)
c 2 по 4 декабря
11:00 (200 в 3D)
13:05 (200)
15:10 (200 в 3D)
17:15 (250)
19:20 (250 в 3D)
Северное сияниеДетский зал
c 28 по 29 ноября
11:35 (300 в 3D)
13:40 (300)
15:45 (300 в 3D)
17:50 (350)
c 30 ноября по 1 декабря
11:35 (300 в 3D)
13:40 (350)
15:45 (350 в 3D)
17:50 (350)
c 2 по 4 декабря
11:35 (200 в 3D)
13:40 (200)
15:45 (200 в 3D)
17:50 (250)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 28 по 29 ноября
13:45 (800 р. в 3D)
15:50 (800 р.)
17:55 (800 р. в 3D)
c 30 ноября по 1 декабря
11:40 (600 р.)
13:45 (800 р. в 3D)
15:50 (800 р.)
17:55 (800 р. в 3D)
Мираж СинемаКинозал №1
c 28 по 29 ноября
11:00 (200 р. в 3D)
13:05 (200 р.)
15:10 (300 р. в 3D)
17:15 (300 р.)
c 30 ноября по 1 декабря
11:00 (250 р. в 3D)
13:05 (300 р.)
15:10 (300 р. в 3D)
17:15 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №2
c 28 по 29 ноября
10:20 (300 р.)
12:25 (450 р. в 3D)
14:30 (450 р.)
16:35 (700 р. в 3D)
18:40 (700 р.)
20:45 (800 р. в 3D)
c 30 ноября по 1 декабря
10:20 (450 р.)
12:25 (600 р. в 3D)
14:30 (700 р.)
16:35 (700 р. в 3D)
18:40 (700 р.)
20:45 (800 р. в 3D)

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