Холодное сердце 2

Режиссер: Крис Бак, Дженнифер Ли

Жанры: Анимация, Мюзикл, Фэнтези, Комедия, Приключения, Семейный.

Анна, Эльза, Кристоф, его верный олень Свен и никогда не унывающий снеговик Олаф должны будут покинуть уютное королевство Эренделл и отправиться ещё дальше на север, в путешествие, которое приведет их к истокам древних легенд и поможет раскрыть тайны, касающиеся прошлого их родной страны.

Продолжительность: 106 мин

Сценарий: Дженнифер Ли, Крис Бак, Marc Smith

В ролях: Идина Мензел, Кристен Белл, Джонатан Грофф, Джош Гад, Стерлинг К. Браун, Эван Рэйчел Вуд, Альфред Молина, Марта Плимптон, Джейсон Риттер, Рэйчел Мэттьюз

Музыка: Кристоф Бек