Холодное сердце 2
Режиссер:Крис Бак, Дженнифер Ли
Жанры: Анимация, Мюзикл, Фэнтези, Комедия, Приключения, Семейный.
Жанры: Анимация, Мюзикл, Фэнтези, Комедия, Приключения, Семейный.
Анна, Эльза, Кристоф, его верный олень Свен и никогда не унывающий снеговик Олаф должны будут покинуть уютное королевство Эренделл и отправиться ещё дальше на север, в путешествие, которое приведет их к истокам древних легенд и поможет раскрыть тайны, касающиеся прошлого их родной страны.
Продолжительность:106 мин
Сценарий:Дженнифер Ли, Крис Бак, Marc Smith
В ролях:Идина Мензел, Кристен Белл, Джонатан Грофф, Джош Гад, Стерлинг К. Браун, Эван Рэйчел Вуд, Альфред Молина, Марта Плимптон, Джейсон Риттер, Рэйчел Мэттьюз
Музыка:Кристоф Бек
В ролях:Идина Мензел, Кристен Белл, Джонатан Грофф, Джош Гад, Стерлинг К. Браун, Эван Рэйчел Вуд, Альфред Молина, Марта Плимптон, Джейсон Риттер, Рэйчел Мэттьюз
Музыка:Кристоф Бек
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:28 ноября 2019
Ограничения:6+
Дата релиза:28 ноября 2019
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!