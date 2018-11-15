Холодная война

Режиссер: Павел Павликовский

Жанры: Драма, Мелодрама, Музыкальный.

Это история невозможной любви в невозможное время. Они знакомятся на руинах послевоенной Польши. Разное происхождение и несхожие темпераменты — кажется, что они совершенно не совместимы. И все же им никуда друг от друга не деться. На протяжении лет они расстаются и встречаются вновь и вновь — в Берлине, Югославии и Париже… На пути их любви встают политика, превратности судьбы и их собственные недостатки, но ничто не в силах разорвать связь двух сердец.

Продолжительность: 88 мин

Сценарий: Павел Павликовский, Януш Гловацкий, Петр Борковски

В ролях: Иоанна Кулиг, Томаш Кот, Борис Шиц, Агата Кулеша, Седрик Кан, Жанна Балибар, Адам Воронович, Адам Ференцы, Дражен Сивак, Славко Собин

