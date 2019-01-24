Холмс & Ватсон
Режиссер:Этан Коэн
Жанры: Комедия, Криминал, Детектив, Приключения.
Жанры: Комедия, Криминал, Детектив, Приключения.
История о частном сыщике Шерлоке Холмсе и его напарнике докторе Ватсоне. Эксцентричный дуэт берется за запутанное расследование, наживая врагов со всего света.
Продолжительность:90 мин
Сценарий:Этан Коэн, Артур Конан Дойл
В ролях:Рэйф Файнс, Джон Си Райли, Келли Макдоналд, Уилл Феррелл, Лорен Лапкус, Ребекка Холл, Стив Куган, Ноа Джуп, Хью Лори, Пэм Феррис
Музыка:Кристоф Бек, Марк Мазерсбо
В ролях:Рэйф Файнс, Джон Си Райли, Келли Макдоналд, Уилл Феррелл, Лорен Лапкус, Ребекка Холл, Стив Куган, Ноа Джуп, Хью Лори, Пэм Феррис
Музыка:Кристоф Бек, Марк Мазерсбо
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:24 января 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:24 января 2019
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