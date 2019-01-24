Холмс & Ватсон Режиссер: Этан Коэн

Жанры: Комедия, Криминал, Детектив, Приключения. История о частном сыщике Шерлоке Холмсе и его напарнике докторе Ватсоне. Эксцентричный дуэт берется за запутанное расследование, наживая врагов со всего света. Продолжительность: 90 мин Сценарий: Этан Коэн, Артур Конан Дойл

В ролях: Рэйф Файнс, Джон Си Райли, Келли Макдоналд, Уилл Феррелл, Лорен Лапкус, Ребекка Холл, Стив Куган, Ноа Джуп, Хью Лори, Пэм Феррис

Музыка: Кристоф Бек, Марк Мазерсбо Производство: США

Ограничения: 16+

Дата релиза: 24 января 2019

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