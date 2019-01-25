Хокусай в Британском музее
Режиссер:Патриша Уитли
Жанры: Биография, Документальный.
Жанры: Биография, Документальный.
Самая знаменитая работа Хокусая «Большая волна в Канагаве» растиражирована так же повсеместно как и «Мона Лиза» Леонардо да Винчи. Это произведение и «Тридцать шесть видов Фудзи» изменили мировое искусство, вдохновив европейских художников Клода Моне, Винсента Ван Гога и Пабло Пикассо на создание своих шедевров. Влияние творческого наследия Хокусая ощущается и по сей день.
Фильм рассказывает о творческом пути японского мастера. Крупнейшие английские исследователи рассказывают о драматичной жизни Хокусая и раскрывают тайны его творчества. О новаторстве мастера, жившего в XVIII-XIX веках в изолированной от западного мира Японии, рассуждают в фильме виднейшие художники современности.
Продолжительность:87 мин
В ролях:Ascanio Branca Энди Серкис
Музыка:Том Смайл
Музыка:Том Смайл
Производство:Великобритания, Япония, США
Ограничения:12+
Дата релиза:25 января 2019
Ограничения:12+
Дата релиза:25 января 2019
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