Хокусай в Британском музее

Режиссер: Патриша Уитли

Жанры: Биография, Документальный.

Самая знаменитая работа Хокусая «Большая волна в Канагаве» растиражирована так же повсеместно как и «Мона Лиза» Леонардо да Винчи. Это произведение и «Тридцать шесть видов Фудзи» изменили мировое искусство, вдохновив европейских художников Клода Моне, Винсента Ван Гога и Пабло Пикассо на создание своих шедевров. Влияние творческого наследия Хокусая ощущается и по сей день.

Фильм рассказывает о творческом пути японского мастера. Крупнейшие английские исследователи рассказывают о драматичной жизни Хокусая и раскрывают тайны его творчества. О новаторстве мастера, жившего в XVIII-XIX веках в изолированной от западного мира Японии, рассуждают в фильме виднейшие художники современности.

Продолжительность: 87 мин

В ролях: Ascanio Branca Энди Серкис

Музыка: Том Смайл