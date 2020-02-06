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Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн

Режиссер:Кэти Янь
Жанры: Боевик, Криминал, Приключения.

Самые неотразимые и бесстрашные девушки Готэм-сити: безумная Харли Квинн, Рене Монтойя, Черная Канарейка, Охотница и Кассандра Кейн, – объединяются в одну команду. Они покажут, на что способны, развязав войну с криминальным королем Романом Сионисом.

Продолжительность:109 мин
Сценарий:Кристина Ходсон
В ролях:Марго Робби, Джерни Смоллетт, Мэри Элизабет Уинстэд, Рози Перес, Элла Джей Баско, Юэн Макгрегор, Крис Мессина, Бояна Новакович, Грейс Санто, Али Вонг
Музыка:Дэниэл Пембертон
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:06 февраля 2020
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Северное сияниеПремьер зал
c 6 по 7 февраля
10:20 (300)
12:30 (350)
14:40 (350)
16:50 (350)
19:00 (390)
21:10 (390)
23:20 (300)
c 8 по 9 февраля
10:20 (300)
12:30 (350)
14:40 (390)
16:50 (390)
19:00 (390)
21:10 (390)
23:20 (300)
c 10 по 12 февраля
10:20 (200)
12:30 (300)
14:40 (300)
16:50 (300)
19:00 (350)
21:10 (350)
23:20 (300)
Северное сияниеОранжевый зал
c 6 по 7 февраля
11:30 (300)
13:40 (300)
15:50 (300)
18:00 (390)
20:10 (390)
22:20 (300)
c 8 по 9 февраля
11:30 (300)
13:40 (390)
15:50 (390)
18:00 (390)
20:10 (390)
22:20 (300)
c 10 по 12 февраля
11:30 (200)
13:40 (200)
15:50 (200)
18:00 (250)
20:10 (250)
22:20 (200)
АврораОсновной зал
c 6 по 9 февраля
09:00 (100)
15:30 (200)
19:25 (250)
21:35 (250)
c 10 по 12 февраля
09:00 (100)
15:30 (150)
19:25 (200)
21:35 (200)
ГалактикаЗал 1
c 6 по 12 февраля
10:15 (от 350 Р)
ГалактикаЗал 2
c 6 по 12 февраля
10:15 (от 350 Р)
МурманскБольшой зал
c 6 по 7 февраля
09:00 (150)
11:10 (300)
15:30 (300)
19:25 (350)
21:35 (350)
8 февраля
09:00 (150)
15:10 (350)
19:25 (350)
21:35 (350)
9 февраля
09:00 (150)
11:10 (300)
15:30 (350)
19:25 (350)
21:35 (350)
c 10 по 12 февраля
09:00 (150)
11:10 (200)
15:30 (200)
19:25 (250)
21:35 (250)
ГалактикаЗал 4
c 6 по 12 февраля
10:15 (от 350 Р)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 6 по 7 февраля
13:45 (800 р.)
16:00 (800 р.)
18:15 (1000 р.)
20:30 (1000 р.)
22:45 (1000 р.)
c 8 по 9 февраля
11:30 (600 р.)
13:45 (800 р.)
16:00 (800 р.)
18:15 (1000 р.)
20:30 (1000 р.)
22:45 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №2
c 6 по 7 февраля
10:30 (300 р.)
12:45 (300 р.)
15:00 (700 р.)
17:15 (700 р.)
19:30 (700 р.)
21:45 (700 р.)
00:05 (500 р.)
c 8 по 9 февраля
10:30 (450 р.)
12:45 (450 р.)
15:00 (700 р.)
17:15 (700 р.)
19:30 (700 р.)
21:45 (700 р.)
00:05 (500 р.)

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