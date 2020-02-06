Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн Режиссер: Кэти Янь

Жанры: Боевик, Криминал, Приключения. Самые неотразимые и бесстрашные девушки Готэм-сити: безумная Харли Квинн, Рене Монтойя, Черная Канарейка, Охотница и Кассандра Кейн, – объединяются в одну команду. Они покажут, на что способны, развязав войну с криминальным королем Романом Сионисом. Продолжительность: 109 мин Сценарий: Кристина Ходсон

В ролях: Марго Робби, Джерни Смоллетт, Мэри Элизабет Уинстэд, Рози Перес, Элла Джей Баско, Юэн Макгрегор, Крис Мессина, Бояна Новакович, Грейс Санто, Али Вонг

Музыка: Дэниэл Пембертон Производство: США

Ограничения: 18+

Дата релиза: 06 февраля 2020

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