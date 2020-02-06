Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн
Режиссер:Кэти Янь
Жанры: Боевик, Криминал, Приключения.
Жанры: Боевик, Криминал, Приключения.
Самые неотразимые и бесстрашные девушки Готэм-сити: безумная Харли Квинн, Рене Монтойя, Черная Канарейка, Охотница и Кассандра Кейн, – объединяются в одну команду. Они покажут, на что способны, развязав войну с криминальным королем Романом Сионисом.
Продолжительность:109 мин
Сценарий:Кристина Ходсон
В ролях:Марго Робби, Джерни Смоллетт, Мэри Элизабет Уинстэд, Рози Перес, Элла Джей Баско, Юэн Макгрегор, Крис Мессина, Бояна Новакович, Грейс Санто, Али Вонг
Музыка:Дэниэл Пембертон
В ролях:Марго Робби, Джерни Смоллетт, Мэри Элизабет Уинстэд, Рози Перес, Элла Джей Баско, Юэн Макгрегор, Крис Мессина, Бояна Новакович, Грейс Санто, Али Вонг
Музыка:Дэниэл Пембертон
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:06 февраля 2020
Ограничения:18+
Дата релиза:06 февраля 2020
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