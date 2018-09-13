Хищник

Режиссер: Шейн Блэк

Жанры: Ужасы, Фантастика, Боевик, Триллер, Приключения.

Главный герой, бывший морпех, обнаруживает злобную инопланетную расу на Земле, но никто не верит ему, что эти твари существуют. Его сын-аутист, которого все обижают в школе, становится ключевой фигурой в схватке с Хищниками, поскольку мальчик умеет невероятно быстро учить языки и, судя по всему, сможет понять пришельцев.

Продолжительность: 101 мин

Сценарий: Фред Деккер, Шейн Блэк, Джим Томас

В ролях: Бойд Холбрук, Треванте Роудс, Джейкоб Тремблей, Кигэн-Майкл Ки, Оливия Манн, Стерлинг К. Браун, Томас Джейн, Алфи Аллен, Августо Агилера, Джейк Бьюзи

Музыка: Генри Джекман