Хищник
Режиссер:Шейн Блэк
Жанры: Ужасы, Фантастика, Боевик, Триллер, Приключения.
Жанры: Ужасы, Фантастика, Боевик, Триллер, Приключения.
Главный герой, бывший морпех, обнаруживает злобную инопланетную расу на Земле, но никто не верит ему, что эти твари существуют. Его сын-аутист, которого все обижают в школе, становится ключевой фигурой в схватке с Хищниками, поскольку мальчик умеет невероятно быстро учить языки и, судя по всему, сможет понять пришельцев.
Продолжительность:101 мин
Сценарий:Фред Деккер, Шейн Блэк, Джим Томас
В ролях:Бойд Холбрук, Треванте Роудс, Джейкоб Тремблей, Кигэн-Майкл Ки, Оливия Манн, Стерлинг К. Браун, Томас Джейн, Алфи Аллен, Августо Агилера, Джейк Бьюзи
Музыка:Генри Джекман
В ролях:Бойд Холбрук, Треванте Роудс, Джейкоб Тремблей, Кигэн-Майкл Ки, Оливия Манн, Стерлинг К. Браун, Томас Джейн, Алфи Аллен, Августо Агилера, Джейк Бьюзи
Музыка:Генри Джекман
Производство:Канада, США
Ограничения:18+
Дата релиза:13 сентября 2018
Ограничения:18+
Дата релиза:13 сентября 2018
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