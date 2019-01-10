Химера

Режиссер: Митци Пейроне

Жанры: Ужасы, Триллер, Детектив.

Чтобы провернуть ограбление, художницы-авантюристки Петула и Тильда затевают игру в «дочки-матери» с безумной хозяйкой таинственного особняка. Но скоро преступницы оказываются в зловещем лабиринте кошмаров, извращений и галлюцинаций, полном болезненных фантазий и садистских пыток. Кто выйдет живым из этого смертельного квеста?

Продолжительность: 91 мин

Сценарий: Митци Пейроне

В ролях: Мадлен Брюэр, Сара Хэй, Скотт Коэн, Имоджен Уотерхаус, Dhoni Middleton, Мэри Лурман, Tai Lyn Sandhu, Джилл Далтон, Брэд Калькатерра, Этель Фишер

Музыка: Майкл Гатт