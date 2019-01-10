Химера
Режиссер:Митци Пейроне
Жанры: Ужасы, Триллер, Детектив.
Жанры: Ужасы, Триллер, Детектив.
Чтобы провернуть ограбление, художницы-авантюристки Петула и Тильда затевают игру в «дочки-матери» с безумной хозяйкой таинственного особняка. Но скоро преступницы оказываются в зловещем лабиринте кошмаров, извращений и галлюцинаций, полном болезненных фантазий и садистских пыток. Кто выйдет живым из этого смертельного квеста?
Продолжительность:91 мин
Сценарий:Митци Пейроне
В ролях:Мадлен Брюэр, Сара Хэй, Скотт Коэн, Имоджен Уотерхаус, Dhoni Middleton, Мэри Лурман, Tai Lyn Sandhu, Джилл Далтон, Брэд Калькатерра, Этель Фишер
Музыка:Майкл Гатт
В ролях:Мадлен Брюэр, Сара Хэй, Скотт Коэн, Имоджен Уотерхаус, Dhoni Middleton, Мэри Лурман, Tai Lyn Sandhu, Джилл Далтон, Брэд Калькатерра, Этель Фишер
Музыка:Майкл Гатт
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:10 января 2019
Ограничения:18+
Дата релиза:10 января 2019
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