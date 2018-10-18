Хэллоуин

Режиссер: Дэвид Гордон Грин

Жанры: Ужасы, Триллер.

Зло неизменно возвращается, и им нельзя управлять. Его можно временно уничтожить, застрелить, сжечь, но вернется оно всё равно неизбежно. Майкл Майерс не закончил свое дело в Хэддонфилде, и скоро он вернётся домой, чтобы снова убивать.

Продолжительность: 106 мин

Сценарий: Дэвид Гордон Грин, Дэнни МакБрайд, Джефф Фредли

В ролях: Джейми Ли Кёртис, Джуди Грир, Энди Мэтичак, Джеймс Джуд Кортни, Ник Касл, Халук Бильгинер, Уилл Пэттон, Риан Риис, Джефферсон Холл, Тоби Хасс

Музыка: Коди Карпентер, Джон Карпентер, Daniel A. Davies