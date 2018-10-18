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Хэллоуин

Режиссер:Дэвид Гордон Грин
Жанры: Ужасы, Триллер.

Зло неизменно возвращается, и им нельзя управлять. Его можно временно уничтожить, застрелить, сжечь, но вернется оно всё равно неизбежно. Майкл Майерс не закончил свое дело в Хэддонфилде, и скоро он вернётся домой, чтобы снова убивать.

Продолжительность:106 мин
Сценарий:Дэвид Гордон Грин, Дэнни МакБрайд, Джефф Фредли
В ролях:Джейми Ли Кёртис, Джуди Грир, Энди Мэтичак, Джеймс Джуд Кортни, Ник Касл, Халук Бильгинер, Уилл Пэттон, Риан Риис, Джефферсон Холл, Тоби Хасс
Музыка:Коди Карпентер, Джон Карпентер, Daniel A. Davies
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:18 октября 2018
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Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
МурманскБольшой зал
18 октября
18:50 (350)
23:45 (300)
19 октября
13:55 (300)
18:50 (350)
23:45 (300)
c 20 по 21 октября
17:35 (350)
21:30 (350)
c 22 по 24 октября
17:30 (250)
21:25 (250)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 18 по 19 октября
18:00 (390)
c 20 по 21 октября
23:35 (300)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 1
c 18 по 19 октября
15:00
19:15
c 20 по 21 октября
12:45
c 22 по 24 октября
14:30
Северное сияниеОранжевый зал
18 октября
21:00 (390)
23:10 (300)
19 октября
15:00 (300)
21:00 (390)
23:10 (300)
c 20 по 21 октября
19:05 (390)
c 22 по 24 октября
17:20 (250)
23:05 (200)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 18 по 21 октября
18:40 (1000 р.)
20:50 (1000 р.)
23:00 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №3
c 18 по 19 октября
13:50 (200 р.)
16:10 (300 р.)
Северное сияниеКрасный зал
c 18 по 19 октября
19:25 (390)
c 22 по 24 октября
18:50 (250)
Мираж СинемаКинозал №2
c 18 по 19 октября
11:00 (300 р.)
13:10 (450 р.)
15:20 (700 р.)
17:30 (700 р.)
19:40 (700 р.)
21:55 (700 р.)
00:05 (500 р.)
c 20 по 21 октября
11:00 (450 р.)
13:10 (700 р.)
15:20 (700 р.)
17:30 (700 р.)
19:40 (700 р.)
21:55 (700 р.)
00:05 (500 р.)
Северное сияниеПремьер зал
18 октября
20:00 (390)
22:10 (300)
19 октября
10:20 (300)
12:30 (350)
20:00 (390)
22:10 (300)
c 20 по 21 октября
10:15 (300)
12:25 (350)
14:35 (390)
16:45 (390)
21:35 (390)
c 22 по 24 октября
10:25 (200)
12:35 (300)
14:45 (300)
19:35 (350)
21:45 (350)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 2
c 18 по 19 октября
11:20
13:40
16:00
18:20
20:40
c 22 по 24 октября
17:40
20:00
Северное сияниеЗеленый зал
c 20 по 21 октября
22:55 (300)
Северное сияниеБордовый зал
c 20 по 21 октября
19:55 (390)
c 22 по 24 октября
16:10 (200)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 20 по 21 октября
18:00
20:20
Кронверк Синема ФорумКинозал № 3
c 20 по 24 октября
11:10

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