Хэллоуин
Режиссер:Дэвид Гордон Грин
Жанры: Ужасы, Триллер.
Жанры: Ужасы, Триллер.
Зло неизменно возвращается, и им нельзя управлять. Его можно временно уничтожить, застрелить, сжечь, но вернется оно всё равно неизбежно. Майкл Майерс не закончил свое дело в Хэддонфилде, и скоро он вернётся домой, чтобы снова убивать.
Продолжительность:106 мин
Сценарий:Дэвид Гордон Грин, Дэнни МакБрайд, Джефф Фредли
В ролях:Джейми Ли Кёртис, Джуди Грир, Энди Мэтичак, Джеймс Джуд Кортни, Ник Касл, Халук Бильгинер, Уилл Пэттон, Риан Риис, Джефферсон Холл, Тоби Хасс
Музыка:Коди Карпентер, Джон Карпентер, Daniel A. Davies
В ролях:Джейми Ли Кёртис, Джуди Грир, Энди Мэтичак, Джеймс Джуд Кортни, Ник Касл, Халук Бильгинер, Уилл Пэттон, Риан Риис, Джефферсон Холл, Тоби Хасс
Музыка:Коди Карпентер, Джон Карпентер, Daniel A. Davies
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:18 октября 2018
Ограничения:18+
Дата релиза:18 октября 2018
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