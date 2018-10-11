Хэллфест

Режиссер: Грегори Плоткин

Жанры: Ужасы.

Три подруги встречаются накануне Хэллоуина и вместе со своими парнями решают отметить праздник походом на Хэллфест, популярный фестиваль, главная цель организаторов и участников которого – напугать друг друга до полусмерти. Но для серийного убийцы в маске Хэллфест – это не просто карнавал ужасов, а площадка для смертельных игр. Он кромсает и душит у всех на виду, а возбужденная толпа и не подозревает, что вокруг множатся трупы. И, когда внимание маньяка переключается на Натали, Брук и Тейлор, девушки быстро понимают, что помощи ждать не от кого. Им предстоит бороться изо всех сил, чтобы пережить эту ночь.

Продолжительность: 83 мин

Сценарий: Сет М. Шервуд, Блэр Батлер, Акела Купер

В ролях: Эми Форсайт, Рейн Эдвардс, Бекс Тейлор-Клаус, Кристиан Балис, Мэтт Меркьюрио, Тони Тодд, Кортни Дитц, Микаэль Турек, Роби Аттал, Эль Грэм

Музыка: Беар МакКрири