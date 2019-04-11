148446

Хеллбой

Режиссер:Нил Маршалл
Жанры: Ужасы, Фантастика, Фэнтези, Боевик, Приключения.

Близится час битвы Хеллбоя с Кровавой королевой, жаждущей отомстить всему человечеству за века в заточении. Оказавшись в эпицентре столкновения мира людей и монстров, Хеллбою придется пройти через ад, чтобы предотвратить надвигающийся апокалипсис.

Продолжительность:120 мин
Сценарий:Эндрю Косби, Майк Миньола
В ролях:Дэвид Харбор, Иэн МакШейн, Милла Йовович, Марк Стэнли, Брин Глисон, Nadya Keranova, Maria Tepavicharova, Ana Tabakova, Пенелопа Митчелл, Terry Randal
Музыка:Бенджамин Уоллфиш
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:11 апреля 2019
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Мираж СинемаКинозал №4
c 11 по 14 апреля
20:45 (300 р.)
23:10 (300 р.)
c 16 по 17 апреля
20:45 (250 р.)
23:10 (250 р.)
Северное сияниеБордовый зал
c 11 по 14 апреля
18:45 (390)
c 15 по 17 апреля
18:45 (250)
Северное сияниеКрасный зал
c 13 по 14 апреля
21:10 (390)
23:30 (300)
c 15 по 17 апреля
21:10 (250)
23:30 (200)
МурманскБольшой зал
c 13 по 14 апреля
15:40 (350)
20:00 (350)
15 апреля
15:40 (200)
20:00 (250)
16 апреля
16:10 (200)
20:30 (250)
17 апреля
15:40 (200)
20:00 (250)
Северное сияниеОранжевый зал
c 13 по 14 апреля
13:30 (390)
19:50 (390)
c 15 по 17 апреля
13:30 (200)
19:50 (250)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 13 по 14 апреля
11:00 (300)
15:45 (390)
20:35 (390)
22:55 (300)
c 15 по 17 апреля
11:00 (200)
15:45 (200)
20:35 (250)
22:55 (200)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 13 по 14 апреля
12:45 (600 р.)
15:10 (800 р.)
17:35 (800 р.)
20:00 (1000 р.)
22:30 (1000 р.)
15 апреля
12:45 (400 р.)
15:10 (600 р.)
17:35 (600 р.)
20:00 (800 р.)
22:30 (800 р.)
16 апреля
12:45 (400 р.)
15:10 (600 р.)
17:35 (600 р.)
20:05 (800 р.)
22:30 (800 р.)
17 апреля
12:45 (400 р.)
15:10 (600 р.)
17:35 (600 р.)
20:00 (800 р.)
22:30 (800 р.)
Мираж СинемаКинозал №2
c 13 по 14 апреля
11:50 (450 р.)
14:15 (700 р.)
16:40 (700 р.)
19:10 (700 р.)
21:40 (700 р.)
00:05 (500 р.)
c 15 по 17 апреля
11:50 (300 р.)
14:15 (450 р.)
16:40 (450 р.)
19:10 (600 р.)
21:40 (600 р.)
00:05 (400 р.)
АврораОсновной зал
c 13 по 14 апреля
15:40 (200)
20:00 (250)
c 15 по 17 апреля
15:40 (150)
20:00 (200)
Северное сияниеПремьер зал
c 13 по 14 апреля
12:50 (350)
17:40 (390)
22:30 (300)
c 15 по 17 апреля
12:50 (300)
17:40 (350)
22:30 (300)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?