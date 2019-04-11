Хеллбой
Режиссер:Нил Маршалл
Жанры: Ужасы, Фантастика, Фэнтези, Боевик, Приключения.
Жанры: Ужасы, Фантастика, Фэнтези, Боевик, Приключения.
Близится час битвы Хеллбоя с Кровавой королевой, жаждущей отомстить всему человечеству за века в заточении. Оказавшись в эпицентре столкновения мира людей и монстров, Хеллбою придется пройти через ад, чтобы предотвратить надвигающийся апокалипсис.
Продолжительность:120 мин
Сценарий:Эндрю Косби, Майк Миньола
В ролях:Дэвид Харбор, Иэн МакШейн, Милла Йовович, Марк Стэнли, Брин Глисон, Nadya Keranova, Maria Tepavicharova, Ana Tabakova, Пенелопа Митчелл, Terry Randal
Музыка:Бенджамин Уоллфиш
В ролях:Дэвид Харбор, Иэн МакШейн, Милла Йовович, Марк Стэнли, Брин Глисон, Nadya Keranova, Maria Tepavicharova, Ana Tabakova, Пенелопа Митчелл, Terry Randal
Музыка:Бенджамин Уоллфиш
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:11 апреля 2019
Ограничения:18+
Дата релиза:11 апреля 2019
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