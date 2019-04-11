Хеллбой Режиссер: Нил Маршалл

Жанры: Ужасы, Фантастика, Фэнтези, Боевик, Приключения. Близится час битвы Хеллбоя с Кровавой королевой, жаждущей отомстить всему человечеству за века в заточении. Оказавшись в эпицентре столкновения мира людей и монстров, Хеллбою придется пройти через ад, чтобы предотвратить надвигающийся апокалипсис. Продолжительность: 120 мин Сценарий: Эндрю Косби, Майк Миньола

В ролях: Дэвид Харбор, Иэн МакШейн, Милла Йовович, Марк Стэнли, Брин Глисон, Nadya Keranova, Maria Tepavicharova, Ana Tabakova, Пенелопа Митчелл, Terry Randal

Музыка: Бенджамин Уоллфиш Производство: США

Ограничения: 18+

Дата релиза: 11 апреля 2019

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