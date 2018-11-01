Хантер Киллер
Режиссер:Донован Марш
Жанры: Боевик, Триллер.
Жанры: Боевик, Триллер.
Американская атакующая субмарина «Хантер Киллер» вместе с подразделением Военно-Морских сил США вступает в крайне рискованную боевую авантюру по спасению мира от катастрофы. Когда время на исходе и каждая минута на счету, элитной команде придется совершить невозможное, чтобы предотвратить конфликт мирового масштаба.
Продолжительность:122 мин
Сценарий:Арни Шмидт, Джэми Мосс, Джордж Уоллес
В ролях:Джерард Батлер, Гари Олдман, Этан Бейрд, Джейкоб Скипио, Демпси Бовелл, Кори Джонсон, Адам Джеймс, Коммон, Генри Гудман, Колин Стинтон
Музыка:Тревор Моррис
В ролях:Джерард Батлер, Гари Олдман, Этан Бейрд, Джейкоб Скипио, Демпси Бовелл, Кори Джонсон, Адам Джеймс, Коммон, Генри Гудман, Колин Стинтон
Музыка:Тревор Моррис
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:01 ноября 2018
Ограничения:18+
Дата релиза:01 ноября 2018
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!