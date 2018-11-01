Хантер Киллер

Режиссер: Донован Марш

Жанры: Боевик, Триллер.

Американская атакующая субмарина «Хантер Киллер» вместе с подразделением Военно-Морских сил США вступает в крайне рискованную боевую авантюру по спасению мира от катастрофы. Когда время на исходе и каждая минута на счету, элитной команде придется совершить невозможное, чтобы предотвратить конфликт мирового масштаба.

Продолжительность: 122 мин

Сценарий: Арни Шмидт, Джэми Мосс, Джордж Уоллес

В ролях: Джерард Батлер, Гари Олдман, Этан Бейрд, Джейкоб Скипио, Демпси Бовелл, Кори Джонсон, Адам Джеймс, Коммон, Генри Гудман, Колин Стинтон

Музыка: Тревор Моррис