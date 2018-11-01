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Хантер Киллер

Режиссер:Донован Марш
Жанры: Боевик, Триллер.

Американская атакующая субмарина «Хантер Киллер» вместе с подразделением Военно-Морских сил США вступает в крайне рискованную боевую авантюру по спасению мира от катастрофы. Когда время на исходе и каждая минута на счету, элитной команде придется совершить невозможное, чтобы предотвратить конфликт мирового масштаба.

Продолжительность:122 мин
Сценарий:Арни Шмидт, Джэми Мосс, Джордж Уоллес
В ролях:Джерард Батлер, Гари Олдман, Этан Бейрд, Джейкоб Скипио, Демпси Бовелл, Кори Джонсон, Адам Джеймс, Коммон, Генри Гудман, Колин Стинтон
Музыка:Тревор Моррис
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:01 ноября 2018
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