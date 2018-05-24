Хан Соло: Звёздные Войны. Истории (Субтитры)
Режиссер:Рон Ховард
Жанры: Фэнтези, Фантастика, Боевик, Приключения.
Жанры: Фэнтези, Фантастика, Боевик, Приключения.
Фильм расскажет о похождениях юного космического сорвиголовы Хана Соло и его верного напарника Чубакки и о том, как они стали самыми быстрыми пилотами и самыми хитрыми контрабандистами далёкой Галактики.
Продолжительность:135 мин
Сценарий:Джон Кэздан, Лоуренс Кэздан, Джордж Лукас
В ролях:Олден Эренрайк, Йонас Суотамо, Вуди Харрельсон, Эмилия Кларк, Дональд Гловер, Тэнди Ньютон, Фиби Уоллер-Бридж, Пол Беттани, Джон Фавро, Линда Хант
Музыка:Джон Пауэлл
В ролях:Олден Эренрайк, Йонас Суотамо, Вуди Харрельсон, Эмилия Кларк, Дональд Гловер, Тэнди Ньютон, Фиби Уоллер-Бридж, Пол Беттани, Джон Фавро, Линда Хант
Музыка:Джон Пауэлл
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:24 мая 2018
Ограничения:16+
Дата релиза:24 мая 2018
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