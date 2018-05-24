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Хан Соло: Звёздные Войны. Истории (Субтитры)

Режиссер:Рон Ховард
Жанры: Фэнтези, Фантастика, Боевик, Приключения.

Фильм расскажет о похождениях юного космического сорвиголовы Хана Соло и его верного напарника Чубакки и о том, как они стали самыми быстрыми пилотами и самыми хитрыми контрабандистами далёкой Галактики.

Продолжительность:135 мин
Сценарий:Джон Кэздан, Лоуренс Кэздан, Джордж Лукас
В ролях:Олден Эренрайк, Йонас Суотамо, Вуди Харрельсон, Эмилия Кларк, Дональд Гловер, Тэнди Ньютон, Фиби Уоллер-Бридж, Пол Беттани, Джон Фавро, Линда Хант
Музыка:Джон Пауэлл
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:24 мая 2018
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Северное сияниеЗеленый зал
c 24 по 27 мая
19:10 (350)
c 28 по 30 мая
19:10 (250)

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