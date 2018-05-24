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Хан Соло: Звёздные Войны. Истории

Режиссер:Рон Ховард
Жанры: Фантастика, Фэнтези, Боевик, Приключения.

Фильм расскажет о похождениях юного космического сорвиголовы Хана Соло и его верного напарника Чубакки и о том, как они стали самыми быстрыми пилотами и самыми хитрыми контрабандистами далёкой Галактики.

Продолжительность:135 мин
Сценарий:Джон Кэздан, Лоуренс Кэздан, Джордж Лукас
В ролях:Олден Эренрайк, Йонас Суотамо, Вуди Харрельсон, Эмилия Кларк, Дональд Гловер, Тэнди Ньютон, Фиби Уоллер-Бридж, Пол Беттани, Джон Фавро, Линда Хант
Музыка:Джон Пауэлл
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:24 мая 2018
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 2
c 24 по 30 мая
12:00
14:50
17:40
20:30
Северное сияниеПремьер зал
c 24 по 25 мая
10:20 (300 в 3D)
15:20 (350 в 3D)
20:20 (390 в 3D)
22:55 (300 в 3D)
c 26 по 27 мая
10:20 (300 в 3D)
15:20 (390 в 3D)
20:20 (390 в 3D)
22:55 (300 в 3D)
c 28 по 30 мая
10:20 (200 в 3D)
15:20 (300 в 3D)
20:20 (350 в 3D)
22:55 (300 в 3D)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 24 по 25 мая
13:10 (300 в 3D)
18:05 (390 в 3D)
c 26 по 27 мая
13:10 (390 в 3D)
18:05 (390 в 3D)
c 28 по 30 мая
13:10 (200 в 3D)
18:05 (250 в 3D)
Северное сияниеКрасный зал
c 24 по 25 мая
11:10 (300)
13:45 (300)
16:20 (300)
21:15 (390)
c 26 по 27 мая
11:10 (300)
13:45 (390)
16:20 (390)
21:15 (390)
c 28 по 30 мая
11:10 (200)
13:45 (200)
16:20 (200)
21:15 (250)
МурманскБольшой зал
24 мая
11:15 (300 в 3D)
16:05 (300 в 3D)
20:55 (350 в 3D)
23:30 (300 в 3D)
25 мая
11:15 (300 в 3D)
16:05 (300 в 3D)
20:55 (350 в 3D)
26 мая
09:00 (300 в 3D)
13:50 (350 в 3D)
23:30 (300 в 3D)
27 мая
11:15 (300 в 3D)
16:05 (350 в 3D)
20:55 (350 в 3D)
c 28 по 30 мая
11:15 (200 в 3D)
16:05 (200 в 3D)
20:55 (250 в 3D)
Северное сияниеБордовый зал
c 24 по 27 мая
18:35 (390)
c 28 по 30 мая
18:35 (250)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 24 по 25 мая
16:50
19:40
26 мая
19:40
c 27 по 30 мая
16:50
19:40

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