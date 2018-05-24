Хан Соло: Звёздные Войны. Истории Режиссер: Рон Ховард

Жанры: Фантастика, Фэнтези, Боевик, Приключения. Фильм расскажет о похождениях юного космического сорвиголовы Хана Соло и его верного напарника Чубакки и о том, как они стали самыми быстрыми пилотами и самыми хитрыми контрабандистами далёкой Галактики. Продолжительность: 135 мин Сценарий: Джон Кэздан, Лоуренс Кэздан, Джордж Лукас

В ролях: Олден Эренрайк, Йонас Суотамо, Вуди Харрельсон, Эмилия Кларк, Дональд Гловер, Тэнди Ньютон, Фиби Уоллер-Бридж, Пол Беттани, Джон Фавро, Линда Хант

Музыка: Джон Пауэлл Производство: США

Ограничения: 16+

Дата релиза: 24 мая 2018

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