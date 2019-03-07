Гурвинек. Волшебная игра
Режиссер:Мартин Котик, Джеспер Мюллер, Инна Евланникова
Жанры: Анимация, Фэнтези, Мелодрама.
Жанры: Анимация, Фэнтези, Мелодрама.
Гурвинек – умный и жизнерадостный десятилетний мальчик, страстно желающий только одного – завершить последний уровень невероятно сложной компьютерной игры. Тогда его имя попадет в заветный Зал Славы, задиры из школы наконец-то признают его, и даже рассеянный отец сможет им гордиться. Но победа в виртуальной игре становится только началом настоящего путешествия Гурвинека, его верного пса и их невозмутимой соседки в давно забытый мир старинного городского музея игрушек. Гурвинек случайно активирует легендарный волшебный диск, который оживляет не только музей и всех его удивительных обитателей, но и чудовищного престарелого кукловода!
Продолжительность:80 мин
Сценарий:Петр Неповим, Дан Хардер, Николай Маковский
В ролях:Александр Трачевский, Михаил Ефремов, Константин Райкин, Алексей Колган, Юрий Стоянов, Анна Ардова, Ольга Тумайкина, Олеся Железняк, Андрей Рожков, Евгения Каверау
В ролях:Александр Трачевский, Михаил Ефремов, Константин Райкин, Алексей Колган, Юрий Стоянов, Анна Ардова, Ольга Тумайкина, Олеся Железняк, Андрей Рожков, Евгения Каверау
Производство:Россия, Чехия, Бельгия
Ограничения:6+
Дата релиза:07 марта 2019
Ограничения:6+
Дата релиза:07 марта 2019
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