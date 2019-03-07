Гурвинек. Волшебная игра

Режиссер: Мартин Котик, Джеспер Мюллер, Инна Евланникова

Жанры: Анимация, Фэнтези, Мелодрама.

Гурвинек – умный и жизнерадостный десятилетний мальчик, страстно желающий только одного – завершить последний уровень невероятно сложной компьютерной игры. Тогда его имя попадет в заветный Зал Славы, задиры из школы наконец-то признают его, и даже рассеянный отец сможет им гордиться. Но победа в виртуальной игре становится только началом настоящего путешествия Гурвинека, его верного пса и их невозмутимой соседки в давно забытый мир старинного городского музея игрушек. Гурвинек случайно активирует легендарный волшебный диск, который оживляет не только музей и всех его удивительных обитателей, но и чудовищного престарелого кукловода!

Продолжительность: 80 мин

Сценарий: Петр Неповим, Дан Хардер, Николай Маковский

В ролях: Александр Трачевский, Михаил Ефремов, Константин Райкин, Алексей Колган, Юрий Стоянов, Анна Ардова, Ольга Тумайкина, Олеся Железняк, Андрей Рожков, Евгения Каверау

