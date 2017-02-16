Гуляй, Вася!
Режиссер:Роман Каримов
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Бедный Митя влип по полной: случайно сделал предложение, а отец девушки, как будто только этого и ждал — тут же назначил дату свадьбы. Все бы ничего, да только Митя… уже женат! Он возвращается в свой город, чтобы экстренно развестись. Но Василиса (или просто Вася), с которой они давно не живут, — циничная стерва, и за развод придется побороться. Простейший способ ускорить процесс — предъявить первую попавшуюся «невесту». Кто же знал, что у нее имеется настоящий жених, местный качок… Окончательно все запутывается, когда разруливать ситуацию берутся бывшие одноклассники Мити — подкаблучник Паша и аферист Гарик.
Продолжительность:90 мин
Сценарий:Роман Каримов, Яна Лебедева
В ролях:Ефим Петрунин, Любовь Аксенова, Роман Курцын, Софья Райзман, Борис Дергачев, Сергей Аброскин, Светлана Степанковская, Вера Панфилова, Наталья Тетенова, Давид Петросян
Музыка:Константин Чалых, Роман Каримов
В ролях:Ефим Петрунин, Любовь Аксенова, Роман Курцын, Софья Райзман, Борис Дергачев, Сергей Аброскин, Светлана Степанковская, Вера Панфилова, Наталья Тетенова, Давид Петросян
Музыка:Константин Чалых, Роман Каримов
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:16 февраля 2017
Ограничения:16+
Дата релиза:16 февраля 2017
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!