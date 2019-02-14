Громкая связь
Режиссер:Алексей Нужный
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Семеро друзей, собравшись в загородном доме, в шутку начинают игру — участники должны зачитывать вслух все приходящие им сообщения, а на звонки отвечать только по громкой связи. Они и представить себе не могут, какие удивительные откровения им предстоит сделать друг о друге.
Сценарий:Сергей Петрейков, Леонид Барац, Ростислав Хаит
В ролях:Леонид Барац, Ирина Горбачева, Ростислав Хаит, Мария Миронова, Камиль Ларин, Анастасия Уколова, Александр Демидов, Вероника Корниенко
Музыка:Дмитрий Емельянов
В ролях:Леонид Барац, Ирина Горбачева, Ростислав Хаит, Мария Миронова, Камиль Ларин, Анастасия Уколова, Александр Демидов, Вероника Корниенко
Музыка:Дмитрий Емельянов
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:14 февраля 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:14 февраля 2019
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