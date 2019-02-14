Громкая связь

Режиссер: Алексей Нужный

Жанры: Комедия.

Семеро друзей, собравшись в загородном доме, в шутку начинают игру — участники должны зачитывать вслух все приходящие им сообщения, а на звонки отвечать только по громкой связи. Они и представить себе не могут, какие удивительные откровения им предстоит сделать друг о друге.

Сценарий: Сергей Петрейков, Леонид Барац, Ростислав Хаит

В ролях: Леонид Барац, Ирина Горбачева, Ростислав Хаит, Мария Миронова, Камиль Ларин, Анастасия Уколова, Александр Демидов, Вероника Корниенко

Музыка: Дмитрий Емельянов