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Громкая связь

Режиссер:Алексей Нужный
Жанры: Комедия.

Семеро друзей, собравшись в загородном доме, в шутку начинают игру — участники должны зачитывать вслух все приходящие им сообщения, а на звонки отвечать только по громкой связи. Они и представить себе не могут, какие удивительные откровения им предстоит сделать друг о друге.

Сценарий:Сергей Петрейков, Леонид Барац, Ростислав Хаит
В ролях:Леонид Барац, Ирина Горбачева, Ростислав Хаит, Мария Миронова, Камиль Ларин, Анастасия Уколова, Александр Демидов, Вероника Корниенко
Музыка:Дмитрий Емельянов
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:14 февраля 2019
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Северное сияниеОранжевый зал
c 14 по 15 февраля
11:30 (300)
15:20 (300)
c 16 по 17 февраля
11:30 (300)
15:20 (390)
c 18 по 20 февраля
11:30 (200)
15:20 (200)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 2
c 14 по 15 февраля
20:25 (от 190 р.)
c 16 по 17 февраля
20:25 (от 240 р.)
c 18 по 19 февраля
20:25 (от 150 р.)
Северное сияниеБордовый зал
c 14 по 15 февраля
10:45 (300)
12:35 (300)
14:25 (300)
16:15 (300)
18:05 (390)
19:55 (390)
21:45 (390)
23:35 (300)
c 16 по 17 февраля
10:45 (300)
12:35 (300)
14:25 (390)
16:15 (390)
18:05 (390)
19:55 (390)
21:45 (390)
23:35 (300)
c 18 по 20 февраля
10:45 (200)
12:35 (200)
14:25 (200)
16:15 (200)
18:05 (250)
19:55 (250)
21:45 (250)
23:35 (200)
Мираж СинемаКинозал №1
c 14 по 15 февраля
12:35 (150 р.)
16:30 (300 р.)
20:25 (300 р.)
22:30 (300 р.)
c 16 по 17 февраля
12:35 (200 р.)
16:30 (300 р.)
20:25 (300 р.)
22:30 (300 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 14 по 15 февраля
18:40 (от 190 р.)
c 16 по 17 февраля
18:40 (от 240 р.)
c 18 по 19 февраля
18:40 (от 150 р.)
20 февраля
18:40 (от 190 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 14 по 17 февраля
17:40 (800 р.)
19:40 (1000 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 3
c 14 по 15 февраля
11:15 (от 150 р.)
15:25 (от 190 р.)
c 16 по 17 февраля
11:15 (от 190 р.)
15:25 (от 240 р.)
c 18 по 19 февраля
11:15 (от 150 р.)
15:25 (от 150 р.)
20 февраля
11:15 (от 150 р.)
15:25 (от 190 р.)

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