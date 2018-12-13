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Гринч

Режиссер:Ярроу Чейни, Скотт Моужер
Жанры: Анимация, Фэнтези, Семейный, Комедия.

Любой бы на месте Гринча позеленел и взбесился. Как порядочный интроверт, он живёт в тёмной пещере на самой вершине горы подальше ото всех, но эти «все» готовят грандиознейшее празднование нового года. Они шумят, всё украшают и дико бесят. Кто бы отказал себе в удовольствии испортить праздник? Гринч решает украсть Новый год.

Продолжительность:86 мин
Сценарий:Майкл ЛеСьер, Томми Свердлоу, Доктор Сюсс
В ролях:Бенедикт Камбербэтч, Кэмерон Сили, Рашида Джонс, Фаррелл Уильямс, Tristan O'Hare, Кенан Томпсон, Сэм Лаваньино, Рамон Хэмилтон, Анджела Лэнсбери, Скарлет Эстевез
Музыка:Дэнни Элфман
Производство:Франция, Китай, Япония, США
Ограничения:6+
Дата релиза:13 декабря 2018
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Северное сияниеКрасный зал
c 13 по 16 декабря
10:25 (300)
c 17 по 19 декабря
10:25 (200)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 13 по 16 декабря
16:10 (800 р.)
Мираж СинемаКинозал №4
c 15 по 16 декабря
11:00 (200 р.)
12:50 (200 р.)
14:40 (300 р.)
18:50 (300 р.)
Северное сияниеЖёлтый зал
16 декабря
15:40 (390)
17:25 (390)
c 17 по 19 декабря
15:40 (200)
17:25 (250)

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