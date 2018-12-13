Гринч

Режиссер: Ярроу Чейни, Скотт Моужер

Жанры: Анимация, Фэнтези, Семейный, Комедия.

Любой бы на месте Гринча позеленел и взбесился. Как порядочный интроверт, он живёт в тёмной пещере на самой вершине горы подальше ото всех, но эти «все» готовят грандиознейшее празднование нового года. Они шумят, всё украшают и дико бесят. Кто бы отказал себе в удовольствии испортить праздник? Гринч решает украсть Новый год.

Продолжительность: 86 мин

Сценарий: Майкл ЛеСьер, Томми Свердлоу, Доктор Сюсс

В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Кэмерон Сили, Рашида Джонс, Фаррелл Уильямс, Tristan O'Hare, Кенан Томпсон, Сэм Лаваньино, Рамон Хэмилтон, Анджела Лэнсбери, Скарлет Эстевез

Музыка: Дэнни Элфман