Гринч
Режиссер:Ярроу Чейни, Скотт Моужер
Жанры: Анимация, Фэнтези, Семейный, Комедия.
Жанры: Анимация, Фэнтези, Семейный, Комедия.
Любой бы на месте Гринча позеленел и взбесился. Как порядочный интроверт, он живёт в тёмной пещере на самой вершине горы подальше ото всех, но эти «все» готовят грандиознейшее празднование нового года. Они шумят, всё украшают и дико бесят. Кто бы отказал себе в удовольствии испортить праздник? Гринч решает украсть Новый год.
Продолжительность:86 мин
Сценарий:Майкл ЛеСьер, Томми Свердлоу, Доктор Сюсс
В ролях:Бенедикт Камбербэтч, Кэмерон Сили, Рашида Джонс, Фаррелл Уильямс, Tristan O'Hare, Кенан Томпсон, Сэм Лаваньино, Рамон Хэмилтон, Анджела Лэнсбери, Скарлет Эстевез
Музыка:Дэнни Элфман
В ролях:Бенедикт Камбербэтч, Кэмерон Сили, Рашида Джонс, Фаррелл Уильямс, Tristan O'Hare, Кенан Томпсон, Сэм Лаваньино, Рамон Хэмилтон, Анджела Лэнсбери, Скарлет Эстевез
Музыка:Дэнни Элфман
Производство:Франция, Китай, Япония, США
Ограничения:6+
Дата релиза:13 декабря 2018
Ограничения:6+
Дата релиза:13 декабря 2018
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