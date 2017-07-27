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Грейсфилд

Режиссер:Матье Рэтхи
Жанры: Ужасы, Фантастика, Боевик, Триллер, Детектив.

Три парочки проводят выходные в Грейсфилде в комфортабельном домике в лесу – веселятся, отдыхают. Вдруг неподалёку в лесу падает метеорит. Конечно же все идут посмотреть на него и потрогать такую редкость. Это становится началом их смертельной схватки с пришельцами.

Продолжительность:89 мин
Сценарий:Матье Рэтхи
В ролях:Лоуренс Дофинаис, Джульетт Госселин, Лори Грэхэм, Кимберли Лаферрье, Алекс С. Нати, Матье Рэтхи, Виктор Трелье
Музыка:Ной Сорота
Производство:США, Канада
Ограничения:16+
Дата релиза:27 июля 2017
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Северное сияниеБордовый зал
c 27 по 30 июля
20:00 (390)
c 31 июля по 2 августа
20:00 (250)
Северное сияниеОранжевый зал
c 27 по 30 июля
17:55 (390)
c 31 июля по 2 августа
17:55 (250)

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