Грейсфилд

Режиссер: Матье Рэтхи

Жанры: Ужасы, Фантастика, Боевик, Триллер, Детектив.

Три парочки проводят выходные в Грейсфилде в комфортабельном домике в лесу – веселятся, отдыхают. Вдруг неподалёку в лесу падает метеорит. Конечно же все идут посмотреть на него и потрогать такую редкость. Это становится началом их смертельной схватки с пришельцами.

Продолжительность: 89 мин

Сценарий: Матье Рэтхи

В ролях: Лоуренс Дофинаис, Джульетт Госселин, Лори Грэхэм, Кимберли Лаферрье, Алекс С. Нати, Матье Рэтхи, Виктор Трелье

Музыка: Ной Сорота