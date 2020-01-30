Гретель и Гензель

Режиссер: Оз Перкинс

Жанры: Ужасы, Фэнтези, Триллер.

Новая версия старинной сказки братьев Гримм о зловещих приключениях брата и сестры в Очарованном лесу. В поисках еды голодные Грета и Гензель отправляются в лес, не подозревая, что им предстоит отведать обед дьявольской кухни и пройти все круги ада…

Продолжительность: 87 мин

Сценарий: Роб Хэйес

В ролях: София Лиллис, Сэмми Лики, Элис Крайдж, Джессика Де Гау, Чарльз Бабалола, Йен Кенни, Абдул Альшариф, Мануэль Помбо, Беатрикс Перкинс

Музыка: Робин Кудер