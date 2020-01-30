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Гретель и Гензель

Режиссер:Оз Перкинс
Жанры: Ужасы, Фэнтези, Триллер.

Новая версия старинной сказки братьев Гримм о зловещих приключениях брата и сестры в Очарованном лесу. В поисках еды голодные Грета и Гензель отправляются в лес, не подозревая, что им предстоит отведать обед дьявольской кухни и пройти все круги ада…

Продолжительность:87 мин
Сценарий:Роб Хэйес
В ролях:София Лиллис, Сэмми Лики, Элис Крайдж, Джессика Де Гау, Чарльз Бабалола, Йен Кенни, Абдул Альшариф, Мануэль Помбо, Беатрикс Перкинс
Музыка:Робин Кудер
Производство:Ирландия, Канада, США
Ограничения:16+
Дата релиза:30 января 2020
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МурманскБольшой зал
c 30 января по 2 февраля
17:25 (350)
c 3 по 5 февраля
17:25 (250)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 30 января по 2 февраля
19:35 (390)
21:20 (390)
c 3 по 5 февраля
19:35 (250)
21:20 (250)
АврораОсновной зал
c 30 января по 2 февраля
20:40 (250)
c 3 по 5 февраля
17:00 (150)
20:40 (200)
Северное сияниеПремьер зал
2 февраля
c 3 по 5 февраля
10:20 (200)
14:15 (300)
18:10 (350)

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