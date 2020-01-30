Гретель и Гензель
Режиссер:Оз Перкинс
Жанры: Ужасы, Фэнтези, Триллер.
Жанры: Ужасы, Фэнтези, Триллер.
Новая версия старинной сказки братьев Гримм о зловещих приключениях брата и сестры в Очарованном лесу. В поисках еды голодные Грета и Гензель отправляются в лес, не подозревая, что им предстоит отведать обед дьявольской кухни и пройти все круги ада…
Продолжительность:87 мин
Сценарий:Роб Хэйес
В ролях:София Лиллис, Сэмми Лики, Элис Крайдж, Джессика Де Гау, Чарльз Бабалола, Йен Кенни, Абдул Альшариф, Мануэль Помбо, Беатрикс Перкинс
Музыка:Робин Кудер
В ролях:София Лиллис, Сэмми Лики, Элис Крайдж, Джессика Де Гау, Чарльз Бабалола, Йен Кенни, Абдул Альшариф, Мануэль Помбо, Беатрикс Перкинс
Музыка:Робин Кудер
Производство:Ирландия, Канада, США
Ограничения:16+
Дата релиза:30 января 2020
Ограничения:16+
Дата релиза:30 января 2020
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