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Грех

Режиссер:Андрей Кончаловский
Жанры: Драма, Биография, История.

Картина рассказывает об испытаниях на творческом пути гениального художника и скульптора Микеланджело Буонарроти, за преданность которого борются два самых могущественных семейства.

Продолжительность:136 мин
Сценарий:Елена Киселёва, Андрей Кончаловский
В ролях:Альберто Тестоне, Якоб Диль, Франческо Гаудиелло, Адриано Кьярамида, Джанлука Гуиди Орсо Мария Гуэррини, Александра Дейнега, Глен Блэкхолл, Анита Пититто, Массимо Де Франкович
Музыка:Эдуард Артемьев, Джузеппе Верди
Производство:Россия, Италия
Ограничения:16+
Дата релиза:14 ноября 2019
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