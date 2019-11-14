Грех Режиссер: Андрей Кончаловский

Жанры: Драма, Биография, История. Картина рассказывает об испытаниях на творческом пути гениального художника и скульптора Микеланджело Буонарроти, за преданность которого борются два самых могущественных семейства. Продолжительность: 136 мин Сценарий: Елена Киселёва, Андрей Кончаловский

В ролях: Альберто Тестоне, Якоб Диль, Франческо Гаудиелло, Адриано Кьярамида, Джанлука Гуиди Орсо Мария Гуэррини, Александра Дейнега, Глен Блэкхолл, Анита Пититто, Массимо Де Франкович

Музыка: Эдуард Артемьев, Джузеппе Верди Производство: Россия, Италия

Ограничения: 16+

Дата релиза: 14 ноября 2019

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