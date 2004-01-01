Гости

Режиссер: Евгений Абызов

Жанры: Триллер, Ужасы, Мелодрама.

Юная Катя знакомится с веселой компанией приезжих ребят, у которых есть специфическое развлечение – устраивать вечеринки в чужих пустующих домах. И Катя знает подходящее место: старинная дача на побережье, хозяин которой давно уехал. Уединенно расположенный дом, в котором в начале прошлого века был спиритический салон, кажется всем отличным вариантом. Тревожная, даже жуткая заброшенность этого места никого не отпугивает… В разгар вечеринки появляется тот, кого Катя никак не ожидала увидеть: таинственный хозяин дома… Человек, которого она любила. Человек, находящийся во власти потусторонних сил.

Сценарий: Ольга Агеева, Сергей Агеев

В ролях: Юрий Чурсин, Ангелина Стречина, Михаил Мещеряков, Анастасия Уколова, Анар Халилов, Евгений Егоров, Марина Панферова, Иван Верховых, Мария Лисовая

Музыка: Марк Дорбский