Горячие мамочки
Режиссер:Аксель Лафон
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Трое лучших подруг за сорок во время летнего отдыха во Франции начинают отношения с парнями гораздо моложе. Женщины позволяют себе поддаться искушению, чем вызывают дикую ревность со стороны женщин помоложе.
Продолжительность:96 мин
Сценарий:Жером Л’отски, Stéphane Kramer, Ален Лэрак
В ролях:Мари-Жозе Кроз, Виржини Ледуайен, Аксель Лафон, Ваэль Серсуб, Маттиас Дандуа, Виктор Мотеле, Реми Педевилья, Флоранс Томассен, Жеромин Шассерьо, Митти Хазанавичюс
Музыка:Бенжамин Молинаро
В ролях:Мари-Жозе Кроз, Виржини Ледуайен, Аксель Лафон, Ваэль Серсуб, Маттиас Дандуа, Виктор Мотеле, Реми Педевилья, Флоранс Томассен, Жеромин Шассерьо, Митти Хазанавичюс
Музыка:Бенжамин Молинаро
Производство:Франция, Бельгия
Ограничения:18+
Дата релиза:09 января 2020
Ограничения:18+
Дата релиза:09 января 2020
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