Горячие мамочки Режиссер: Аксель Лафон

Жанры: Комедия. Трое лучших подруг за сорок во время летнего отдыха во Франции начинают отношения с парнями гораздо моложе. Женщины позволяют себе поддаться искушению, чем вызывают дикую ревность со стороны женщин помоложе. Продолжительность: 96 мин Сценарий: Жером Л’отски, Stéphane Kramer, Ален Лэрак

В ролях: Мари-Жозе Кроз, Виржини Ледуайен, Аксель Лафон, Ваэль Серсуб, Маттиас Дандуа, Виктор Мотеле, Реми Педевилья, Флоранс Томассен, Жеромин Шассерьо, Митти Хазанавичюс

Музыка: Бенжамин Молинаро Производство: Франция, Бельгия

Ограничения: 18+

Дата релиза: 09 января 2020

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