Городские птички

Режиссер: Юлия Белая

Жанры: Мелодрама.

Мелодрама «Городские птички» – это три новеллы о современных молодых девушках, которые отчаянно ищут любовь в большом городе. Настя – натура решительная и целеустремленная. Она работает в магазине одежды и живет со своим парнем Романом. Новость об его измене приводит ее в ярость, и она разрабатывает план хитроумной мести. Маша – ее полная противоположность. Мягкая, ранимая и замкнутая, она практически не подпускает к себе мужчин, все время отдавая работе в детском издательстве. Каково же было ее изумление, когда после одной бурной вечеринки она приходит в себя среди ночи в боксерском клубе. Все свои горести и радости героини обсуждают на традиционных девичниках в уютном хостеле, где работает их общая подруга Рита, которая, в свою очередь, переживает яркий роман с одним из постояльцев.

Продолжительность: 87 мин

Сценарий: Юлия Белая

В ролях: Евгения Афонская, Евгения Громова, Анна Воркуева, Филипп Авдеев, Александр Горчилин, Харальд Розенстрём, Елена Махова, Артем Сучков, Роман Хан

