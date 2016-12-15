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Городские птички

Режиссер:Юлия Белая
Жанры: Мелодрама.

Мелодрама «Городские птички»  это три новеллы о современных молодых девушках, которые отчаянно ищут любовь в большом городе. Настя – натура решительная и целеустремленная. Она работает в магазине одежды и живет со своим парнем Романом. Новость об его измене приводит ее в ярость, и она разрабатывает план хитроумной мести. Маша – ее полная противоположность. Мягкая, ранимая и замкнутая, она практически не подпускает к себе мужчин, все время отдавая работе в детском издательстве. Каково же было ее изумление, когда после одной бурной вечеринки она приходит в себя среди ночи в боксерском клубе. Все свои горести и радости героини обсуждают на традиционных девичниках в уютном хостеле, где работает их общая подруга Рита, которая, в свою очередь, переживает яркий роман с одним из постояльцев.

Продолжительность:87 мин
Сценарий:Юлия Белая
В ролях:Евгения Афонская, Евгения Громова, Анна Воркуева, Филипп Авдеев, Александр Горчилин, Харальд Розенстрём, Елена Махова, Артем Сучков, Роман Хан
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:15 декабря 2016
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Одиссея Трансильвания-холл
c 22 по 23 декабря
17:20 (150 р.)
21:20 (150 р.)
c 24 по 25 декабря
17:20 (150 р.)
21:20 (150 р.)
c 26 по 28 декабря
17:20 (150 р.)
21:20 (150 р.)

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