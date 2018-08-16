144076

Горные огни

Режиссер:Томас Данн
Жанры: Ужасы, Триллер.

Группа студентов американского вуза приезжает в горную алтайскую деревушку, навестить родственников своей бывшей одногруппницы Карины – девушки, родом из этих мест, убитой в Америке при загадочных обстоятельствах. Брат Карины оказывается местным шаманом. После радушного приема он предлагает друзьям принять участие в ритуале примирения, чтобы символически выпустить дух Карины на небеса.

Но что-то идет не так, и вместо доброго духа Карины друзья высвобождают злой дух – Курюм. Он начинает вселяться то в одного, то в другого героя, заставляя их безжалостно убивать друг друга. Причина этому могла быть только одна – убийца Карины присутствовал на церемонии. Чтобы выжить, друзья должны вычислить, кто из них виновен в смерти девушки.

Продолжительность:97 мин
Сценарий:Томас Данн, Михаил Кукушкин
В ролях:Эрика Дашер, Эмма Дюмон, Кайл Джонс, Иванна Сахно, Джин Фарбер, Коста Ронин, Сэм Хэмилл, Мэйсон Д. Дэвис, Алексей Воробьев, Марк Борковски
Музыка:Навид Хеязи
Производство:Россия, Испания, США
Ограничения:18+
Дата релиза:16 августа 2018
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Северное сияниеОранжевый зал
16 августа
17:45 (390)
17 августа
11:30 (300)
13:30 (300)
17:45 (390)
c 18 по 19 августа
11:30 (300)
13:30 (390)
17:45 (390)
c 20 по 22 августа
11:30 (200)
13:30 (200)
17:45 (250)
АврораОсновной зал
16 августа
21:30 (250)
23:30 (200)
c 17 по 19 августа
15:15 (200)
21:30 (250)
23:30 (200)
c 20 по 22 августа
15:15 (150)
21:30 (200)
23:30 (150)
Северное сияниеСиний зал
c 16 по 19 августа
21:35 (350)
23:30 (300)
c 20 по 22 августа
21:35 (250)
23:30 (200)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 16 по 17 августа
18:15 (190)
c 18 по 19 августа
18:15 (240)
20 августа
18:15 (190)
21 августа
18:15 (150)
22 августа
18:15 (190)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?