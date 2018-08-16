Горные огни
Режиссер:Томас Данн
Жанры: Ужасы, Триллер.
Жанры: Ужасы, Триллер.
Группа студентов американского вуза приезжает в горную алтайскую деревушку, навестить родственников своей бывшей одногруппницы Карины – девушки, родом из этих мест, убитой в Америке при загадочных обстоятельствах. Брат Карины оказывается местным шаманом. После радушного приема он предлагает друзьям принять участие в ритуале примирения, чтобы символически выпустить дух Карины на небеса.
Но что-то идет не так, и вместо доброго духа Карины друзья высвобождают злой дух – Курюм. Он начинает вселяться то в одного, то в другого героя, заставляя их безжалостно убивать друг друга. Причина этому могла быть только одна – убийца Карины присутствовал на церемонии. Чтобы выжить, друзья должны вычислить, кто из них виновен в смерти девушки.
Продолжительность:97 мин
Сценарий:Томас Данн, Михаил Кукушкин
В ролях:Эрика Дашер, Эмма Дюмон, Кайл Джонс, Иванна Сахно, Джин Фарбер, Коста Ронин, Сэм Хэмилл, Мэйсон Д. Дэвис, Алексей Воробьев, Марк Борковски
Музыка:Навид Хеязи
В ролях:Эрика Дашер, Эмма Дюмон, Кайл Джонс, Иванна Сахно, Джин Фарбер, Коста Ронин, Сэм Хэмилл, Мэйсон Д. Дэвис, Алексей Воробьев, Марк Борковски
Музыка:Навид Хеязи
Производство:Россия, Испания, США
Ограничения:18+
Дата релиза:16 августа 2018
Ограничения:18+
Дата релиза:16 августа 2018
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