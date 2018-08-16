Горные огни

Режиссер: Томас Данн

Жанры: Ужасы, Триллер.

Группа студентов американского вуза приезжает в горную алтайскую деревушку, навестить родственников своей бывшей одногруппницы Карины – девушки, родом из этих мест, убитой в Америке при загадочных обстоятельствах. Брат Карины оказывается местным шаманом. После радушного приема он предлагает друзьям принять участие в ритуале примирения, чтобы символически выпустить дух Карины на небеса.

Но что-то идет не так, и вместо доброго духа Карины друзья высвобождают злой дух – Курюм. Он начинает вселяться то в одного, то в другого героя, заставляя их безжалостно убивать друг друга. Причина этому могла быть только одна – убийца Карины присутствовал на церемонии. Чтобы выжить, друзья должны вычислить, кто из них виновен в смерти девушки.

Продолжительность: 97 мин

Сценарий: Томас Данн, Михаил Кукушкин

В ролях: Эрика Дашер, Эмма Дюмон, Кайл Джонс, Иванна Сахно, Джин Фарбер, Коста Ронин, Сэм Хэмилл, Мэйсон Д. Дэвис, Алексей Воробьев, Марк Борковски

Музыка: Навид Хеязи