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GORILLAZ: Долой фальшивых идолов (англ.)

Режиссер:Денхолм Хьюлетт
Жанры: Концерт, Документальный, Музыкальный.

Документальная хроника студийной и сценической жизни создателей Gorillaz Деймона Албарна и Джейми Хьюлетта, продюсеров The Twilite Tone of D / P, Реми Кабаки и Джеймса Форда. На экране появляются музыкальные звёзды всех возрастов и стилей: Винс Стейплс, Жан-Мишель Жарр, De La Soul, D.R.A.M., Pusha T, Певен Эвэретт, Литл Симз, Джейми Принсипл, Ясин Бей, Bootie Brown, Шейк Тидиан Сек, Грэм Коксон, Полин Блэк, Зебра Кац, Дэнни Браун, Бен Мендельсон, Келела, Дженни Бет, Hypnotic Brass, Джуниор Дэн, Шон Райдер, Мэвис Стэплс, Сидики Диабате и Ноэль Галлахер.

Продолжительность:87 мин
В ролях:Дэймон Албарн Сейе Аделькан Джордж Бенсон Дженни Бет Ясин Бей Дэнни Браун Грэм Коксон Де Ла Соул Peven Everett Ноэль Галлахер
Производство:Великобритания
Ограничения:18+
Дата релиза:16 декабря 2019
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Мираж СинемаКинозал №3
16 декабря
19:30 (300 р.)

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