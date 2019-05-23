Гори, гори ясно

Режиссер: Дэвид Яровески

Жанры: Ужасы, Фантастика.

Супружеская пара мечтает завести детей. Однажды с неба обрушивается горящий шар, а на месте крушения обнаруживается младенец. Они видят в ребёнке ответ на молитвы и усыновляют мальчика. Он растёт тихим и замкнутым, но вполне нормальным. Только внутри него кроется нечто зловещее, что однажды заставит мальчика отбросить человеческий облик.

Продолжительность: 91 мин

Сценарий: Брайан Ганн, Марк Ганн

В ролях: Элизабет Бэнкс, Джексон А. Данн, Дженнифер Холлэнд, Дэвид Денман, Мэтт Джонс, Мередит Хагнер, Эмми Хантер, Бекки Уолстром, Грегори Алан Уильямс, Стив Эйджи

Музыка: Тим Уильямс