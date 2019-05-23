Гори, гори ясно
Режиссер:Дэвид Яровески
Жанры: Ужасы, Фантастика.
Жанры: Ужасы, Фантастика.
Супружеская пара мечтает завести детей. Однажды с неба обрушивается горящий шар, а на месте крушения обнаруживается младенец. Они видят в ребёнке ответ на молитвы и усыновляют мальчика. Он растёт тихим и замкнутым, но вполне нормальным. Только внутри него кроется нечто зловещее, что однажды заставит мальчика отбросить человеческий облик.
Продолжительность:91 мин
Сценарий:Брайан Ганн, Марк Ганн
В ролях:Элизабет Бэнкс, Джексон А. Данн, Дженнифер Холлэнд, Дэвид Денман, Мэтт Джонс, Мередит Хагнер, Эмми Хантер, Бекки Уолстром, Грегори Алан Уильямс, Стив Эйджи
Музыка:Тим Уильямс
В ролях:Элизабет Бэнкс, Джексон А. Данн, Дженнифер Холлэнд, Дэвид Денман, Мэтт Джонс, Мередит Хагнер, Эмми Хантер, Бекки Уолстром, Грегори Алан Уильямс, Стив Эйджи
Музыка:Тим Уильямс
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:23 мая 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:23 мая 2019
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!