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Гори, гори ясно

Режиссер:Дэвид Яровески
Жанры: Ужасы, Фантастика.

Супружеская пара мечтает завести детей. Однажды с неба обрушивается горящий шар, а на месте крушения обнаруживается младенец. Они видят в ребёнке ответ на молитвы и усыновляют мальчика. Он растёт тихим и замкнутым, но вполне нормальным. Только внутри него кроется нечто зловещее, что однажды заставит мальчика отбросить человеческий облик.

Продолжительность:91 мин
Сценарий:Брайан Ганн, Марк Ганн
В ролях:Элизабет Бэнкс, Джексон А. Данн, Дженнифер Холлэнд, Дэвид Денман, Мэтт Джонс, Мередит Хагнер, Эмми Хантер, Бекки Уолстром, Грегори Алан Уильямс, Стив Эйджи
Музыка:Тим Уильямс
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:23 мая 2019
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Северное сияниеБордовый зал
23 мая
14:30 (300)
24 мая
10:40 (300)
14:30 (300)
c 25 по 26 мая
10:40 (300)
14:30 (390)
c 27 по 29 мая
10:40 (200)
14:30 (200)
Северное сияниеЗеленый зал
c 23 по 24 мая
15:55 (300)
19:30 (350)
21:20 (350)
c 25 по 26 мая
15:55 (350)
19:30 (350)
21:20 (350)
c 27 по 28 мая
15:55 (200)
19:30 (250)
21:20 (250)
29 мая
15:55 (200)
17:40 (250)
21:50 (250)
Мираж СинемаКинозал №5
c 23 по 26 мая
23:55 (250 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 23 по 24 мая
22:10 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №4
c 23 по 24 мая
11:00 (150 р.)
15:35 (300 р.)
17:30 (300 р.)
19:25 (300 р.)
21:20 (300 р.)
c 25 по 26 мая
13:00 (300 р.)
17:30 (300 р.)
19:25 (300 р.)
21:20 (300 р.)
Северное сияниеОранжевый зал
c 23 по 26 мая
12:55 (300)
c 27 по 29 мая
12:55 (200)

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