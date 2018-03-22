Гонка века

Режиссер: Джеймс Марш

Жанры: Драма, Биография.

В 1968 г. английский яхтсмен-любитель Дональд Кроухерст, заложив все свое состояние, решил осуществить мечту всей жизни, совершив в одиночку рискованное кругосветное путешествие в рамках гонки за приз газеты Sunday Times. Вскоре после отплытия он понял, что это соревнование ему не выиграть, и задумал совершенно безумную авантюру.

Продолжительность: 112 мин

Сценарий: Скотт З. Бёрнс

В ролях: Рэйчел Вайс, Дэвид Тьюлис, Колин Фёрт, Марк Гейтисс, Анна Маделей, Эндрю Бакан, Джонатан Бэйли, Кен Стотт, Адриан Шиллер, Тим Дауни

Музыка: Йохан Йоханнссон