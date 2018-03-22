Гонка века
Режиссер:Джеймс Марш
Жанры: Драма, Биография.
Жанры: Драма, Биография.
В 1968 г. английский яхтсмен-любитель Дональд Кроухерст, заложив все свое состояние, решил осуществить мечту всей жизни, совершив в одиночку рискованное кругосветное путешествие в рамках гонки за приз газеты Sunday Times. Вскоре после отплытия он понял, что это соревнование ему не выиграть, и задумал совершенно безумную авантюру.
Продолжительность:112 мин
Сценарий:Скотт З. Бёрнс
В ролях:Рэйчел Вайс, Дэвид Тьюлис, Колин Фёрт, Марк Гейтисс, Анна Маделей, Эндрю Бакан, Джонатан Бэйли, Кен Стотт, Адриан Шиллер, Тим Дауни
Музыка:Йохан Йоханнссон
В ролях:Рэйчел Вайс, Дэвид Тьюлис, Колин Фёрт, Марк Гейтисс, Анна Маделей, Эндрю Бакан, Джонатан Бэйли, Кен Стотт, Адриан Шиллер, Тим Дауни
Музыка:Йохан Йоханнссон
Производство:Великобритания
Ограничения:16+
Дата релиза:22 марта 2018
Ограничения:16+
Дата релиза:22 марта 2018
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