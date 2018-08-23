Голубая игуана
Режиссер:Хади Хаджэйг
Жанры: Триллер, Мелодрама, Комедия.
Жанры: Триллер, Мелодрама, Комедия.
Мелкие мошенники Эдди и Пол досрочно выходят из тюрьмы и устраиваются на работу в нью-йоркское кафе. Казалось, им не светит уже ничего интересного в этой жизни. Но однажды к ним в забегаловку заглядывает авантюристка Кэтрин Руквуд. Она уговаривает парней отправиться в Лондон и украсть уникальный бриллиант – «Голубую игуану».
Продолжительность:100 мин
Сценарий:Хади Хаджэйг
В ролях:Сэм Рокуэлл, Бен Шварц, Саймон Кэллоу, Аманда Донохью, Фрэнсис Барбер, Фиби Фокс, Аль Уивер, Питер Фердинандо, Дженни Беде, Энтон Саундерс
Музыка:Саймон Ламброс
В ролях:Сэм Рокуэлл, Бен Шварц, Саймон Кэллоу, Аманда Донохью, Фрэнсис Барбер, Фиби Фокс, Аль Уивер, Питер Фердинандо, Дженни Беде, Энтон Саундерс
Музыка:Саймон Ламброс
Производство:Великобритания
Ограничения:16+
Дата релиза:23 августа 2018
Ограничения:16+
Дата релиза:23 августа 2018
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