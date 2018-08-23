Голубая игуана

Режиссер: Хади Хаджэйг

Жанры: Триллер, Мелодрама, Комедия.

Мелкие мошенники Эдди и Пол досрочно выходят из тюрьмы и устраиваются на работу в нью-йоркское кафе. Казалось, им не светит уже ничего интересного в этой жизни. Но однажды к ним в забегаловку заглядывает авантюристка Кэтрин Руквуд. Она уговаривает парней отправиться в Лондон и украсть уникальный бриллиант – «Голубую игуану».

Продолжительность: 100 мин

Сценарий: Хади Хаджэйг

В ролях: Сэм Рокуэлл, Бен Шварц, Саймон Кэллоу, Аманда Донохью, Фрэнсис Барбер, Фиби Фокс, Аль Уивер, Питер Фердинандо, Дженни Беде, Энтон Саундерс

Музыка: Саймон Ламброс