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Голубая игуана

Режиссер:Хади Хаджэйг
Жанры: Триллер, Мелодрама, Комедия.

Мелкие мошенники Эдди и Пол досрочно выходят из тюрьмы и устраиваются на работу в нью-йоркское кафе. Казалось, им не светит уже ничего интересного в этой жизни. Но однажды к ним в забегаловку заглядывает авантюристка Кэтрин Руквуд. Она уговаривает парней отправиться в Лондон и украсть уникальный бриллиант – «Голубую игуану».

Продолжительность:100 мин
Сценарий:Хади Хаджэйг
В ролях:Сэм Рокуэлл, Бен Шварц, Саймон Кэллоу, Аманда Донохью, Фрэнсис Барбер, Фиби Фокс, Аль Уивер, Питер Фердинандо, Дженни Беде, Энтон Саундерс
Музыка:Саймон Ламброс
Производство:Великобритания
Ограничения:16+
Дата релиза:23 августа 2018
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Северное сияниеСиний зал
c 23 по 24 августа
16:55 (300)
20:50 (350)
c 25 по 26 августа
16:55 (350)
20:50 (350)
c 27 по 29 августа
16:55 (150)
20:50 (250)
Северное сияниеДетский зал
c 23 по 24 августа
22:45 (300)
c 25 по 26 августа
22:45 (250)
c 27 по 29 августа
22:45 (200)

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