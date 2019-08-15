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Голоса с того света

Режиссер:Деннисон Рамалью
Жанры: Ужасы, Триллер.

Стенио работает по ночам в морге большого криминального города, поэтому постоянно видит тела жертв бандитских разборок в самых разных невообразимых состояниях. Другой бы на его месте отчаялся, но только не Стенио – мёртвые разговаривают с ним. В прямом смысле. У мужчины оккультный дар с рождения, который он может использовать себе во благо – мертвецы доверяют ему свои секреты. Но однажды Стенио узнает нечто ужасное о своих близких.

Продолжительность:110 мин
Сценарий:Клаудиа Жувин, Деннисон Рамалью, Марко де Кастро
В ролях:Даниэль де Оливейра, Фабиула Нассименту, Бьянка Компрату, Маркос Клигман, Анналара Пратес Марку Рикка
Производство:Бразилия
Ограничения:18+
Дата релиза:15 августа 2019
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