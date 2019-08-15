Голоса с того света

Режиссер: Деннисон Рамалью

Жанры: Ужасы, Триллер.

Стенио работает по ночам в морге большого криминального города, поэтому постоянно видит тела жертв бандитских разборок в самых разных невообразимых состояниях. Другой бы на его месте отчаялся, но только не Стенио – мёртвые разговаривают с ним. В прямом смысле. У мужчины оккультный дар с рождения, который он может использовать себе во благо – мертвецы доверяют ему свои секреты. Но однажды Стенио узнает нечто ужасное о своих близких.

Продолжительность: 110 мин

Сценарий: Клаудиа Жувин, Деннисон Рамалью, Марко де Кастро

В ролях: Даниэль де Оливейра, Фабиула Нассименту, Бьянка Компрату, Маркос Клигман, Анналара Пратес Марку Рикка

