Голос монстра
Режиссер:Хуан Антонио Байона
Жанры: Фэнтези, Драма.
Возраст: Для всей семьи.
Жанры: Фэнтези, Драма.
Возраст: Для всей семьи.
В жизни тринадцатилетнего Коннора случается большое несчастье: он узнает о неизбежной смерти своей матери, страдающей от тяжелой болезни. Переживающий горе мальчик сталкивается с проблемами и дома, где он вынужден жить со строгой бабушкой, и в школе с задирающими его хулиганами. Душа мальчика наполняется печалью и гневом за ту несправедливость, которая так жестоко настигла его. Внезапно в жизни Коннора появляется необычный друг, огромный Монстр, знакомый герою по его же старым детским рисункам. Чудовище должно помочь мальчику справиться с жизненными трудностями и помочь осознать, что все еще может быть хорошо.
Продолжительность:108 мин
Сценарий:Патрик Несс, Siobhan Dowd
В ролях:Льюис МакДугалл, Сигурни Уивер, Фелисити Джонс, Тоби Кеббелл, Бен Моор, Джеймс Мелвилл, Оливер Стир, Доминик Бойл, Дженнифер Лим, Макс Габбей
Музыка:Фернандо Веласкес
В ролях:Льюис МакДугалл, Сигурни Уивер, Фелисити Джонс, Тоби Кеббелл, Бен Моор, Джеймс Мелвилл, Оливер Стир, Доминик Бойл, Дженнифер Лим, Макс Габбей
Музыка:Фернандо Веласкес
Производство:США, Испания
Ограничения:12+
Дата релиза:02 февраля 2017
Ограничения:12+
Дата релиза:02 февраля 2017
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