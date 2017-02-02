Голос монстра

Режиссер: Хуан Антонио Байона

Жанры: Фэнтези, Драма.

Возраст: Для всей семьи.

В жизни тринадцатилетнего Коннора случается большое несчастье: он узнает о неизбежной смерти своей матери, страдающей от тяжелой болезни. Переживающий горе мальчик сталкивается с проблемами и дома, где он вынужден жить со строгой бабушкой, и в школе с задирающими его хулиганами. Душа мальчика наполняется печалью и гневом за ту несправедливость, которая так жестоко настигла его. Внезапно в жизни Коннора появляется необычный друг, огромный Монстр, знакомый герою по его же старым детским рисункам. Чудовище должно помочь мальчику справиться с жизненными трудностями и помочь осознать, что все еще может быть хорошо.

Продолжительность: 108 мин

Сценарий: Патрик Несс, Siobhan Dowd

В ролях: Льюис МакДугалл, Сигурни Уивер, Фелисити Джонс, Тоби Кеббелл, Бен Моор, Джеймс Мелвилл, Оливер Стир, Доминик Бойл, Дженнифер Лим, Макс Габбей

Музыка: Фернандо Веласкес