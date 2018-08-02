Голодные Z

Режиссер: Робин Обер

Жанры: Ужасы, Драма, Фантастика.

В небольшой деревушке неподалеку от Квебека все изменилось. Местные жители уже не те, что раньше: их тела разлагаются, а сами они стали интересоваться исключительно свежей плотью.

Продолжительность: 104 мин

Сценарий: Робин Обер

В ролях: Марк-Андре Гронден, Монья Шокри, Шарлотта Сен-Мартен, Мишлен Ланкто, Мари-Джинетт Гуай, Бриджитт Пупар, Эдуар Трамбле-Гренье, Люк Пру, Дидье Люсьен, Робер Бруйетт

Музыка: Пьер-Филипп Коте