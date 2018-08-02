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Голодные Z

Режиссер:Робин Обер
Жанры: Ужасы, Драма, Фантастика.

В небольшой деревушке неподалеку от Квебека все изменилось. Местные жители уже не те, что раньше: их тела разлагаются, а сами они стали интересоваться исключительно свежей плотью.

Продолжительность:104 мин
Сценарий:Робин Обер
В ролях:Марк-Андре Гронден, Монья Шокри, Шарлотта Сен-Мартен, Мишлен Ланкто, Мари-Джинетт Гуай, Бриджитт Пупар, Эдуар Трамбле-Гренье, Люк Пру, Дидье Люсьен, Робер Бруйетт
Музыка:Пьер-Филипп Коте
Производство:Канада
Ограничения:18+
Дата релиза:02 августа 2018
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Северное сияниеСиний зал
c 3 по 5 августа
18:30 (350)
23:00 (300)
c 6 по 8 августа
18:30 (250)
23:00 (200)

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