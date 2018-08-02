Голодные Z
Режиссер:Робин Обер
Жанры: Ужасы, Драма, Фантастика.
Жанры: Ужасы, Драма, Фантастика.
В небольшой деревушке неподалеку от Квебека все изменилось. Местные жители уже не те, что раньше: их тела разлагаются, а сами они стали интересоваться исключительно свежей плотью.
Продолжительность:104 мин
Сценарий:Робин Обер
В ролях:Марк-Андре Гронден, Монья Шокри, Шарлотта Сен-Мартен, Мишлен Ланкто, Мари-Джинетт Гуай, Бриджитт Пупар, Эдуар Трамбле-Гренье, Люк Пру, Дидье Люсьен, Робер Бруйетт
Музыка:Пьер-Филипп Коте
В ролях:Марк-Андре Гронден, Монья Шокри, Шарлотта Сен-Мартен, Мишлен Ланкто, Мари-Джинетт Гуай, Бриджитт Пупар, Эдуар Трамбле-Гренье, Люк Пру, Дидье Люсьен, Робер Бруйетт
Музыка:Пьер-Филипп Коте
Производство:Канада
Ограничения:18+
Дата релиза:02 августа 2018
Ограничения:18+
Дата релиза:02 августа 2018
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