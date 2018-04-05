Голодные сердца
Режиссер:Саверио Костанцо
Жанры: Триллер, Драма.
Жанры: Триллер, Драма.
У нью-йоркской пары, Джуда и Мины, казалось бы, идеальные отношения. Но события принимают тревожный оборот с рождением сына. Мина убеждена, что ребенок должен быть защищён от всех внешних загрязнителей, и от этого у неё развивается фанатичная одержимость веганством и чистотой. Эта мания может нанести ребёнку непоправимый вред, если только Джуд не остановит её. Эта напряженная психологическая драма показывает, что иногда родительская любовь может быть губительна.
Продолжительность:109 мин
Сценарий:Саверио Костанцо, Марко Францозо
В ролях:Адам Драйвер, Альба Рорвахер, Роберта Максвелл, Брэндон Рейсс, Джошуа Рейсс, Джейк Уэбер, Виктория Картагена, Аль Роффе, Гейша Отеро, Джейсон Сельвиг
Музыка:Никола Пьовани
В ролях:Адам Драйвер, Альба Рорвахер, Роберта Максвелл, Брэндон Рейсс, Джошуа Рейсс, Джейк Уэбер, Виктория Картагена, Аль Роффе, Гейша Отеро, Джейсон Сельвиг
Музыка:Никола Пьовани
Производство:Италия
Ограничения:18+
Дата релиза:05 апреля 2018
Ограничения:18+
Дата релиза:05 апреля 2018
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!