Голодные сердца

Режиссер: Саверио Костанцо

Жанры: Триллер, Драма.

У нью-йоркской пары, Джуда и Мины, казалось бы, идеальные отношения. Но события принимают тревожный оборот с рождением сына. Мина убеждена, что ребенок должен быть защищён от всех внешних загрязнителей, и от этого у неё развивается фанатичная одержимость веганством и чистотой. Эта мания может нанести ребёнку непоправимый вред, если только Джуд не остановит её. Эта напряженная психологическая драма показывает, что иногда родительская любовь может быть губительна.

Продолжительность: 109 мин

Сценарий: Саверио Костанцо, Марко Францозо

В ролях: Адам Драйвер, Альба Рорвахер, Роберта Максвелл, Брэндон Рейсс, Джошуа Рейсс, Джейк Уэбер, Виктория Картагена, Аль Роффе, Гейша Отеро, Джейсон Сельвиг

Музыка: Никола Пьовани