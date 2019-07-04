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Голем: Начало

Режиссер:Дорон Пас, Йоав Пас
Жанры: Ужасы.

В надежде победить смерть Ханна, потерявшая сына, совершает обряд черной магии и с помощью древнего заклинания создает себе ребенка. Ребенок силен и умен не по годам, он способен защитить не только мать, но и весь свой народ от жестоких завоевателей. Но не стоило матери забывать, что она призвала к жизни первозданное зло, которое намного страшнее, чем внешняя угроза. Во что превратится мир, когда Голем покажет свое настоящее лицо?

Продолжительность:95 мин
Сценарий:Эриель Коэн
В ролях:Хани Фюрстенберг, Ишай Голан, Брайни Фюрстенберг, Ленни Равич, Алексей Тритенко
Музыка:Таль Ярдени
Производство:Израиль
Ограничения:18+
Дата релиза:04 июля 2019
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Северное сияниеКрасный зал
c 6 по 7 июля
13:00 (390)
18:55 (390)
22:45 (300)
c 8 по 10 июля
13:00 (200)
18:55 (250)
22:45 (200)
Северное сияниеЗеленый зал
c 11 по 12 июля
22:35 (150)
c 13 по 14 июля
22:35 (250)
c 15 по 16 июля
22:35 (150)

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