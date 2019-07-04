Голем: Начало

Режиссер: Дорон Пас, Йоав Пас

Жанры: Ужасы.

В надежде победить смерть Ханна, потерявшая сына, совершает обряд черной магии и с помощью древнего заклинания создает себе ребенка. Ребенок силен и умен не по годам, он способен защитить не только мать, но и весь свой народ от жестоких завоевателей. Но не стоило матери забывать, что она призвала к жизни первозданное зло, которое намного страшнее, чем внешняя угроза. Во что превратится мир, когда Голем покажет свое настоящее лицо?

Продолжительность: 95 мин

Сценарий: Эриель Коэн

В ролях: Хани Фюрстенберг, Ишай Голан, Брайни Фюрстенберг, Ленни Равич, Алексей Тритенко

Музыка: Таль Ярдени