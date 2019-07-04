Голем: Начало
Режиссер:Дорон Пас, Йоав Пас
Жанры: Ужасы.
Жанры: Ужасы.
В надежде победить смерть Ханна, потерявшая сына, совершает обряд черной магии и с помощью древнего заклинания создает себе ребенка. Ребенок силен и умен не по годам, он способен защитить не только мать, но и весь свой народ от жестоких завоевателей. Но не стоило матери забывать, что она призвала к жизни первозданное зло, которое намного страшнее, чем внешняя угроза. Во что превратится мир, когда Голем покажет свое настоящее лицо?
Продолжительность:95 мин
Сценарий:Эриель Коэн
В ролях:Хани Фюрстенберг, Ишай Голан, Брайни Фюрстенберг, Ленни Равич, Алексей Тритенко
Музыка:Таль Ярдени
В ролях:Хани Фюрстенберг, Ишай Голан, Брайни Фюрстенберг, Ленни Равич, Алексей Тритенко
Музыка:Таль Ярдени
Производство:Израиль
Ограничения:18+
Дата релиза:04 июля 2019
Ограничения:18+
Дата релиза:04 июля 2019
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