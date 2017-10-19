Голем
Режиссер:Хуан Карлос Медина
Жанры: Ужасы, Триллер.
Жанры: Ужасы, Триллер.
Викторианский Лондон одержим паникой, которую сеет разгуливающий на свободе серийный убийца. Стены города пестрят кровавыми надписями на латыни, а преступления настолько ужасающи, что многие считают виновником происходящего таинственного голема из старинной еврейской легенды. Инспектор Кильдер должен отыскать ключ к этой страшной тайне, чтобы народ вновь обрел покой. На судебном процессе над певицей Элизабет Кри, обвиняемой в отравлении мужа, Кильдер неожиданно нападает на горячий след маньяка.
Продолжительность:109 мин
Сценарий:Джейн Голдман, Питер Акройд
В ролях:Оливия Кук, Билл Найи, Эдди Марсан, Дуглас Бут, Мария Вальверде, Сэм Рид, Пол Риттер, Дэвид Бамбер, Адам Браун, Дэниэл Мейс
Музыка:Юхан Сёдерквист
В ролях:Оливия Кук, Билл Найи, Эдди Марсан, Дуглас Бут, Мария Вальверде, Сэм Рид, Пол Риттер, Дэвид Бамбер, Адам Браун, Дэниэл Мейс
Музыка:Юхан Сёдерквист
Производство:Великобритания
Ограничения:18+
Дата релиза:19 октября 2017
Ограничения:18+
Дата релиза:19 октября 2017
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