136966

Голем

Режиссер:Хуан Карлос Медина
Жанры: Ужасы, Триллер.

Викторианский Лондон одержим паникой, которую сеет разгуливающий на свободе серийный убийца. Стены города пестрят кровавыми надписями на латыни, а преступления настолько ужасающи, что многие считают виновником происходящего таинственного голема из старинной еврейской легенды. Инспектор Кильдер должен отыскать ключ к этой страшной тайне, чтобы народ вновь обрел покой. На судебном процессе над певицей Элизабет Кри, обвиняемой в отравлении мужа, Кильдер неожиданно нападает на горячий след маньяка.

Продолжительность:109 мин
Сценарий:Джейн Голдман, Питер Акройд
В ролях:Оливия Кук, Билл Найи, Эдди Марсан, Дуглас Бут, Мария Вальверде, Сэм Рид, Пол Риттер, Дэвид Бамбер, Адам Браун, Дэниэл Мейс
Музыка:Юхан Сёдерквист
Производство:Великобритания
Ограничения:18+
Дата релиза:19 октября 2017
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Северное сияниеСиний зал
19 октября
11:10 (300)
17:10 (350)
21:00 (350)
23:05 (300)
20 октября
11:10 (300)
15:35 (300)
17:45 (350)
23:30 (300)
21 октября
11:10 (300)
15:35 (350)
17:45 (350)
23:30 (300)
22 октября
11:10 (300)
17:10 (350)
21:00 (350)
23:05 (300)
c 23 по 25 октября
11:10 (150)
17:10 (250)
21:00 (250)
23:05 (200)
Мираж СинемаКинозал №4
c 19 по 22 октября
18:30 (300 р.)
23:45 (250 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 1
c 19 по 25 октября
18:30

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?