Голем

Режиссер: Хуан Карлос Медина

Жанры: Ужасы, Триллер.

Викторианский Лондон одержим паникой, которую сеет разгуливающий на свободе серийный убийца. Стены города пестрят кровавыми надписями на латыни, а преступления настолько ужасающи, что многие считают виновником происходящего таинственного голема из старинной еврейской легенды. Инспектор Кильдер должен отыскать ключ к этой страшной тайне, чтобы народ вновь обрел покой. На судебном процессе над певицей Элизабет Кри, обвиняемой в отравлении мужа, Кильдер неожиданно нападает на горячий след маньяка.

Продолжительность: 109 мин

Сценарий: Джейн Голдман, Питер Акройд

В ролях: Оливия Кук, Билл Найи, Эдди Марсан, Дуглас Бут, Мария Вальверде, Сэм Рид, Пол Риттер, Дэвид Бамбер, Адам Браун, Дэниэл Мейс

Музыка: Юхан Сёдерквист