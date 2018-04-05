Гоголь. Вий

Режиссер: Егор Баранов

Жанры: Детектив, Приключения, Драма.

Загадочный тёмный Всадник расправляется с девушками в окрестностях села Диканька. Писарь из Санкт-Петербурга Николай Гоголь вынужден возглавить расследование, но чем ближе он подходит к тайне злодея, тем чаще его преследуют обмороки, сопровождающиеся жуткими видениями. А когда он узнаёт, что следующей жертвой Всадника должна стать Лиза, его возлюбленная, то начинает сомневаться в себе: хватит ли его способностей на то, чтобы противостоять убийце? К счастью, на помощь герою приходит философ-экзорцист Хома Брут. Вдвоём им предстоит провести три страшные ночи в стенах старинной часовни, отпевая ведьму Ульяну и готовясь к встрече с самым жутким порождением нечистой силы – Вием.

Сценарий: Алексей Чупов, Наталья Меркулова, Алексей Караулов

В ролях: Александр Петров, Олег Меньшиков, Евгений Стычкин, Таисия Вилкова, Артем Ткаченко, Екатерина Бурлакова, Сергей Бадюк, Ян Цапник, Алексей Вертков, Марта Тимофеева

Музыка: RyanOtter