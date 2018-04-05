Гоголь. Вий
Режиссер:Егор Баранов
Жанры: Детектив, Приключения, Драма.
Жанры: Детектив, Приключения, Драма.
Загадочный тёмный Всадник расправляется с девушками в окрестностях села Диканька. Писарь из Санкт-Петербурга Николай Гоголь вынужден возглавить расследование, но чем ближе он подходит к тайне злодея, тем чаще его преследуют обмороки, сопровождающиеся жуткими видениями. А когда он узнаёт, что следующей жертвой Всадника должна стать Лиза, его возлюбленная, то начинает сомневаться в себе: хватит ли его способностей на то, чтобы противостоять убийце? К счастью, на помощь герою приходит философ-экзорцист Хома Брут. Вдвоём им предстоит провести три страшные ночи в стенах старинной часовни, отпевая ведьму Ульяну и готовясь к встрече с самым жутким порождением нечистой силы – Вием.
Сценарий:Алексей Чупов, Наталья Меркулова, Алексей Караулов
В ролях:Александр Петров, Олег Меньшиков, Евгений Стычкин, Таисия Вилкова, Артем Ткаченко, Екатерина Бурлакова, Сергей Бадюк, Ян Цапник, Алексей Вертков, Марта Тимофеева
Музыка:RyanOtter
В ролях:Александр Петров, Олег Меньшиков, Евгений Стычкин, Таисия Вилкова, Артем Ткаченко, Екатерина Бурлакова, Сергей Бадюк, Ян Цапник, Алексей Вертков, Марта Тимофеева
Музыка:RyanOtter
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:05 апреля 2018
Ограничения:16+
Дата релиза:05 апреля 2018
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