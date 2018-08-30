Гоголь. Страшная месть

Режиссер: Егор Баранов

Жанры: Триллер, Детектив, Приключения.

Две сотни лет назад малороссийские хутора разоряла шайка нехристей-ляхов во главе с могущественным колдуном. С тех пор рыщет в окрестностях Диканьки неизвестный Чёрный Всадник, ловит молодых девушек и жестоко расправляется с ними, будто мстит за что. И следующей его жертвой может стать Лиза. Чтобы спасти возлюбленную, писарь Николай Гоголь должен разбить злые чары и победить древнее проклятье. Ни одному из смертных ещё не удавалось это, но к счастью, на помощь Гоголю приходит гениальный столичный сыщик Яков Гуро, и у него уже есть главный подозреваемый…

Сценарий: Наталья Меркулова, Алексей Чупов, Александр Цекало

В ролях: Александр Петров, Олег Меньшиков, Евгений Стычкин, Артем Сучков, Таисия Вилкова, Юлия Франц, Ян Цапник, Евгений Сытый, Сергей Бадюк, Артем Ткаченко

Музыка: Ryan Otter