Гоголь. Начало

Режиссер: Егор Баранов

Жанры: Детектив, Триллер, Приключения.

Казаки, ведьмы, русалки, утопленницы и другие обитатели Диканьки встречаются лицом к лицу со своим создателем Николаем Гоголем, молодым писарем из Петербурга, который страдает загадочными припадками и может общаться с персонажами из потустороннего мира.

Вместе со своим начальником, блестящим столичным следователем Яковым Гуро, начинающий писатель приезжает на Полтавщину расследовать таинственные убийства девушек. Здесь же он встречает свою любовь, которой суждено сыграть роковую роль в его судьбе. Но хватит ли юному литератору духу противостоять невообразимому? Ведь по слухам, которые активно разносят напуганные местные жители, за преступлениями стоит не кто иной, как сам Дьявол в обличии черного всадника.

Продолжительность: 100 мин

Сценарий: Тихон Корнев, Ким Белов, Алексей Чупов

В ролях: Александр Петров, Олег Меньшиков, Евгений Сытый, Таисия Вилкова, Артем Ткаченко, Юлия Франц, Евгений Стычкин, Ян Цапник, Сергей Бадюк, Марта Тимофеев

Музыка: RyanOtter