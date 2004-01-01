Гофманиада
Режиссер:Станислав Соколов
Жанры: Анимация.
Жанры: Анимация.
Главный герой фильма – Эрнст Гофман, молодой юрист, музыкант и писатель, который живет сразу в двух измерениях: воображаемом мире собственных произведений и в обычной реальности небольшого немецкого городка. В образах своих героев Гофману предстоит пережить самые удивительные и полные опасностей приключения, которые могут оказаться не просто фантазиями из его собственных сказок.
Продолжительность:75 мин
Сценарий:Станислав Соколов, Виктор Славкин
В ролях:Владимир Кошевой, Вячеслав Полунин, Наталия Фиссон, Анвар Либабов, Анна Артамонова, Алексей Петренко, Павел Любимцев, Александр Ширвиндт
Музыка:Шандор Каллош
В ролях:Владимир Кошевой, Вячеслав Полунин, Наталия Фиссон, Анвар Либабов, Анна Артамонова, Алексей Петренко, Павел Любимцев, Александр Ширвиндт
Музыка:Шандор Каллош
Производство:Россия
Ограничения:12+
Ограничения:12+
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