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Гофманиада

Режиссер:Станислав Соколов
Жанры: Анимация.

Главный герой фильма – Эрнст Гофман, молодой юрист, музыкант и писатель, который живет сразу в двух измерениях: воображаемом мире собственных произведений и в обычной реальности небольшого немецкого городка. В образах своих героев Гофману предстоит пережить самые удивительные и полные опасностей приключения, которые могут оказаться не просто фантазиями из его собственных сказок.

Продолжительность:75 мин
Сценарий:Станислав Соколов, Виктор Славкин
В ролях:Владимир Кошевой, Вячеслав Полунин, Наталия Фиссон, Анвар Либабов, Анна Артамонова, Алексей Петренко, Павел Любимцев, Александр Ширвиндт
Музыка:Шандор Каллош
Производство:Россия
Ограничения:12+
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Северное сияниеЖёлтый зал
c 12 по 14 октября
12:55 (300)
c 15 по 17 октября
12:55 (200)
Северное сияниеДетский зал
c 13 по 14 октября
14:55 (350)
18:10 (350)
c 15 по 17 октября
14:55 (200)
18:10 (250)
Мираж СинемаКинозал №4
c 13 по 14 октября
10:50 (200 р.)
14:15 (300 р.)
17:40 (300 р.)

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