Гофманиада

Режиссер: Станислав Соколов

Жанры: Анимация.

Главный герой фильма – Эрнст Гофман, молодой юрист, музыкант и писатель, который живет сразу в двух измерениях: воображаемом мире собственных произведений и в обычной реальности небольшого немецкого городка. В образах своих героев Гофману предстоит пережить самые удивительные и полные опасностей приключения, которые могут оказаться не просто фантазиями из его собственных сказок.

Продолжительность: 75 мин

Сценарий: Станислав Соколов, Виктор Славкин

В ролях: Владимир Кошевой, Вячеслав Полунин, Наталия Фиссон, Анвар Либабов, Анна Артамонова, Алексей Петренко, Павел Любимцев, Александр Ширвиндт

Музыка: Шандор Каллош