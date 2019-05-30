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Годзилла 2: Король монстров

Режиссер:Майкл Догерти
Жанры: Фантастика, Фэнтези, Боевик, Приключения.

История рассказывает о героических усилиях криптозоологического агентства «Монарх» по сдерживанию гигантских монстров. В этот раз против могучего Годзиллы выступают Мотра, Родан и ультимативный кайдзю – трёхголовый монстр Кинг Гидора. Когда эти древние суперхищники, со временем превратившиеся в полузабытые мифы, восстают снова, чтобы сойтись в схватке, человечеству остаётся отойти в сторонку и постараться не погибнуть.

Продолжительность:131 мин
Сценарий:Майкл Догерти, Зак Шилдс, Макс Боренштейн
В ролях:Кайл Чандлер, Вера Фармига, Милли Бобби Браун, Кэн Ватанабэ, Чжан Цзыи, Брэдли Уитфорд, Салли Хокинс, Чарльз Дэнс, Томас Миддлдитч, Аиша Хайндс
Музыка:Беар Маккрири
Производство:США, Япония
Ограничения:16+
Дата релиза:30 мая 2019
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Северное сияниеОранжевый зал
c 30 по 31 мая
16:40 (300 в 3D)
c 1 по 2 июня
16:40 (390 в 3D)
c 3 по 5 июня
16:40 (200 в 3D)
Мираж СинемаКинозал №1
c 30 по 31 мая
11:20 (150 р.)
13:55 (300 р. в 3D)
16:30 (300 р. в 3D)
19:05 (350 р. в 3D)
21:40 (350 р. в 3D)
00:15 (250 р. в 3D)
c 1 по 2 июня
11:20 (200 р.)
13:55 (300 р. в 3D)
16:30 (300 р. в 3D)
19:05 (350 р. в 3D)
21:40 (350 р. в 3D)
00:15 (250 р. в 3D)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 30 по 31 мая
12:20 (400 р. в 3D)
14:55 (800 р. в 3D)
17:30 (800 р. в 3D)
22:35 (1000 р. в 3D)
c 1 по 2 июня
12:20 (600 р. в 3D)
14:55 (800 р. в 3D)
17:30 (800 р. в 3D)
22:35 (1000 р. в 3D)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 30 мая по 2 июня
20:40 (1000 р.)
Северное сияниеЗеленый зал
c 30 по 31 мая
15:15 (300)
c 1 по 2 июня
15:15 (350)
c 3 по 5 июня
15:15 (200)
АврораОсновной зал
c 31 мая по 2 июня
17:10 (200)
21:20 (250)
23:50 (200)
c 3 по 5 июня
17:10 (150)
21:20 (200)
23:50 (150)
Северное сияниеБордовый зал
31 мая
13:05 (300)
21:25 (390)
c 1 по 2 июня
13:05 (390)
21:25 (390)
c 3 по 5 июня
13:05 (200)
21:25 (250)
Северное сияниеКрасный зал
c 31 мая по 2 июня
12:10 (300)
18:50 (390)
23:45 (300)
c 3 по 5 июня
12:10 (200)
18:50 (250)
23:45 (200)
Северное сияниеПремьер зал
c 31 мая по 2 июня
20:15 (390 в 3D)
22:45 (300 в 3D)
c 3 по 5 июня
20:15 (350 в 3D)
22:45 (300 в 3D)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 31 мая по 2 июня
10:20 (300)
18:05 (390 в 3D)
22:20 (300 в 3D)
c 3 по 5 июня
10:20 (200)
18:05 (250 в 3D)
22:20 (200 в 3D)
МурманскБольшой зал
c 31 мая по 2 июня
17:15 (350 в 3D)
21:30 (350 в 3D)
23:59 (150 в 3D)
c 3 по 5 июня
17:15 (250 в 3D)
21:30 (250 в 3D)
23:59 (150 в 3D)

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