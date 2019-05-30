Годзилла 2: Король монстров

Режиссер: Майкл Догерти

Жанры: Фантастика, Фэнтези, Боевик, Приключения.

История рассказывает о героических усилиях криптозоологического агентства «Монарх» по сдерживанию гигантских монстров. В этот раз против могучего Годзиллы выступают Мотра, Родан и ультимативный кайдзю – трёхголовый монстр Кинг Гидора. Когда эти древние суперхищники, со временем превратившиеся в полузабытые мифы, восстают снова, чтобы сойтись в схватке, человечеству остаётся отойти в сторонку и постараться не погибнуть.

Продолжительность: 131 мин

Сценарий: Майкл Догерти, Зак Шилдс, Макс Боренштейн

В ролях: Кайл Чандлер, Вера Фармига, Милли Бобби Браун, Кэн Ватанабэ, Чжан Цзыи, Брэдли Уитфорд, Салли Хокинс, Чарльз Дэнс, Томас Миддлдитч, Аиша Хайндс

Музыка: Беар Маккрири