Годзилла 2: Король монстров
Режиссер:Майкл Догерти
Жанры: Фантастика, Фэнтези, Боевик, Приключения.
Жанры: Фантастика, Фэнтези, Боевик, Приключения.
История рассказывает о героических усилиях криптозоологического агентства «Монарх» по сдерживанию гигантских монстров. В этот раз против могучего Годзиллы выступают Мотра, Родан и ультимативный кайдзю – трёхголовый монстр Кинг Гидора. Когда эти древние суперхищники, со временем превратившиеся в полузабытые мифы, восстают снова, чтобы сойтись в схватке, человечеству остаётся отойти в сторонку и постараться не погибнуть.
Продолжительность:131 мин
Сценарий:Майкл Догерти, Зак Шилдс, Макс Боренштейн
В ролях:Кайл Чандлер, Вера Фармига, Милли Бобби Браун, Кэн Ватанабэ, Чжан Цзыи, Брэдли Уитфорд, Салли Хокинс, Чарльз Дэнс, Томас Миддлдитч, Аиша Хайндс
Музыка:Беар Маккрири
В ролях:Кайл Чандлер, Вера Фармига, Милли Бобби Браун, Кэн Ватанабэ, Чжан Цзыи, Брэдли Уитфорд, Салли Хокинс, Чарльз Дэнс, Томас Миддлдитч, Аиша Хайндс
Музыка:Беар Маккрири
Производство:США, Япония
Ограничения:16+
Дата релиза:30 мая 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:30 мая 2019
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