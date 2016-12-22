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Гибби

Режиссер:Фил Горн
Жанры: Комедия, Приключения.
Возраст: Для всей семьи.

Школьница Кэти никак не может избавиться от депрессии после смерти матери. У нее буквально всё валится из рук, нет интереса ни к учёбе, ни к общению с друзьями, даже любимая гимнастика не доставляет былой радости. Но ситуация меняется,, когда летом Кэти просят присмотреть за маленькой обезьянкой-капуцином. Забота об этой веселой зверушке начинает менять её жизнь. Теперь дома царят  бардак и хаос, а в личной жизни девушки намечаются серьезные перемены: Кэти приглашена на выпускной бал самым красивым мальчиком школы. Казалось бы, вот оно счастье, но не все так просто. За него еще придется побороться с самой целеустремленной и вредной спортсменкой школы, которая одновременно еще является соперницей Кэти. И тут питомец  по имени Гибби сыграет важную роль в жизни девушки, а именно поможет пережить утрату матери, возобновить дружбу, обрести себя и вернуться к любимой гимнастике.

Продолжительность:87 мин
Сценарий:Грег Лион
В ролях:Кристал Манки, Шеннон Элизабет, Пейтон Мейер, Шелби Лион, Шон Патрик Флэнери, Вивика А. Фокс, Тесс Картел, Эрин Николь Паблико
Музыка:Crystal A. Frost
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:22 декабря 2016
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Одиссея Трансильвания-холл
c 22 по 23 декабря
11:20 (100 р.)
15:20 (150 р.)
c 24 по 25 декабря
11:20 (100 р.)
15:20 (150 р.)
c 26 по 28 декабря
11:20 (100 р.)
15:20 (150 р.)

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