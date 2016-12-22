Гибби

Режиссер: Фил Горн

Жанры: Комедия, Приключения.

Возраст: Для всей семьи.

Школьница Кэти никак не может избавиться от депрессии после смерти матери. У нее буквально всё валится из рук, нет интереса ни к учёбе, ни к общению с друзьями, даже любимая гимнастика не доставляет былой радости. Но ситуация меняется,, когда летом Кэти просят присмотреть за маленькой обезьянкой-капуцином. Забота об этой веселой зверушке начинает менять её жизнь. Теперь дома царят бардак и хаос, а в личной жизни девушки намечаются серьезные перемены: Кэти приглашена на выпускной бал самым красивым мальчиком школы. Казалось бы, вот оно счастье, но не все так просто. За него еще придется побороться с самой целеустремленной и вредной спортсменкой школы, которая одновременно еще является соперницей Кэти. И тут питомец по имени Гибби сыграет важную роль в жизни девушки, а именно поможет пережить утрату матери, возобновить дружбу, обрести себя и вернуться к любимой гимнастике.

Продолжительность: 87 мин

Сценарий: Грег Лион

В ролях: Кристал Манки, Шеннон Элизабет, Пейтон Мейер, Шелби Лион, Шон Патрик Флэнери, Вивика А. Фокс, Тесс Картел, Эрин Николь Паблико

Музыка: Crystal A. Frost