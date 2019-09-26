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Герой

Режиссер:Карен Оганесян
Жанры: Боевик, Триллер, Криминал.

15 лет назад Андрей под руководством своего отца, полковника Родина, прошел обучение в секретной спецшколе, где из подростков готовили агентов Службы внешней разведки. Когда экспериментальный проект закрыли, Андрей «сжёг мосты», остался в Европе и старался не вспоминать о прошлом. Но однажды ему звонит отец, которого все считали погибшим. Тот сообщает, что на Андрея открыта охота, но кто решил его уничтожить – неизвестно. Спасаясь бегством, он находит Машу, с которой учился в спецшколе. Андрею предстоит пройти через любовь и предательство и узнать об истинных масштабах беспощадной шпионской игры, в которую он оказался втянут поневоле.

Сценарий:Николай Куликов
В ролях:Александр Петров, Владимир Машков, Светлана Ходченкова, Ян Алабушев, Константин Лавроненко Марина Петренко, Анастасия Тодореску
Музыка:Роман Селиверстов, Дмитрий Носков
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:26 сентября 2019
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Северное сияниеКрасный зал
c 26 по 29 сентября
11:20 (300)
17:20 (390)
21:30 (390)
c 30 сентября по 2 октября
11:20 (200)
17:20 (250)
21:30 (250)
Северное сияниеБордовый зал
26 сентября
13:00 (300)
15:20 (300)
20:05 (390)
22:30 (300)
27 сентября
10:40 (300)
13:00 (300)
15:20 (300)
17:45 (390)
20:10 (390)
22:35 (300)
c 28 по 29 сентября
10:40 (300)
13:00 (390)
15:20 (390)
20:05 (390)
22:30 (300)
c 30 сентября по 2 октября
10:40 (200)
13:00 (200)
15:20 (200)
20:05 (250)
22:30 (200)
АврораОсновной зал
c 26 по 29 сентября
13:35 (200)
20:40 (250)
c 30 сентября по 2 октября
13:35 (150)
20:40 (200)
МурманскБольшой зал
c 26 по 27 сентября
13:45 (300)
21:00 (350)
c 28 по 29 сентября
13:45 (350)
21:00 (350)
c 30 сентября по 2 октября
13:45 (200)
21:00 (250)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 26 по 29 сентября
19:30 (1000 р.)
22:00 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №1
c 26 по 27 сентября
11:00 (150 р.)
13:30 (200 р.)
16:00 (300 р.)
18:30 (300 р.)
21:00 (300 р.)
23:30 (200 р.)
c 28 по 29 сентября
11:00 (200 р.)
13:30 (300 р.)
16:00 (300 р.)
18:30 (300 р.)
21:00 (300 р.)
23:30 (200 р.)

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