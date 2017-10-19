136921

Геошторм

Режиссер:Дин Девлин
Жанры: Фантастика, Боевик, Триллер.

После беспрецедентной серии стихийных бедствий, обрушившихся на нашу планету, лидеры мировых держав объединили усилия, чтобы создать разветвленную сеть орбитальных спутников по контролю над климатом для предотвращения природных катаклизмов. Но что-то пошло не так – система, выстроенная для защиты Земли, теперь угрожает ей. Начинается гонка наперегонки со временем, в которой надо успеть обнаружить реальную угрозу до того, как всемирный Геошторм сотрет с лица Земли все живое… и всех живых заодно.

Продолжительность:109 мин
Сценарий:Дин Девлин, Пол Гуйо
В ролях:Эбби Корниш, Джереми Рэй Тейлор, Джерард Батлер, Эд Харрис, Талита Бейтман, Джим Стёрджесс, Дэниэл Ву, Энди Гарсиа, Ричард Шифф, Роберт Шиэн
Музыка:Лорн Бэлф
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:19 октября 2017
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Северное сияниеОранжевый зал
c 19 по 20 октября
11:00 (300 в 3D)
13:10 (300)
17:25 (390 в 3D)
19:30 (390 в 3D)
c 21 по 22 октября
11:00 (300 в 3D)
13:10 (390)
17:25 (390 в 3D)
19:30 (390 в 3D)
c 23 по 25 октября
11:00 (200 в 3D)
13:10 (200)
17:25 (250 в 3D)
19:30 (250 в 3D)
ОдиссеяСпайдер-холл
c 19 по 22 октября
11:00 (150 р.)
13:00 (200 р.)
15:00 (200 р.)
17:00 (250 р.)
19:00 (250 р.)
21:00 (250 р.)
23:00 (250 р.)
c 23 по 25 октября
11:00 (150 р.)
13:00 (150 р.)
15:00 (150 р.)
17:00 (150 р.)
19:00 (200 р.)
21:00 (200 р.)
23:00 (150 р.)
АврораОсновной зал
c 19 по 22 октября
11:10 (200)
18:20 (250 в 3D)
22:30 (200)
c 23 по 25 октября
11:10 (150)
18:20 (200 в 3D)
22:30 (150)
c 26 по 27 октября
21:10 (150 в 3D)
23:10 (150)
c 28 по 29 октября
21:10 (200 в 3D)
23:10 (200)
c 30 октября по 1 ноября
21:10 (150 в 3D)
23:10 (150)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 19 по 22 октября
22:40 (300)
c 23 по 25 октября
22:40 (200)
Северное сияниеПремьер зал
c 19 по 20 октября
10:20 (300)
14:45 (350 в 3D)
21:15 (390 в 3D)
23:25 (300)
c 21 по 22 октября
10:20 (300)
14:45 (390 в 3D)
21:15 (390 в 3D)
23:25 (300)
c 23 по 25 октября
10:20 (200)
14:45 (300 в 3D)
21:15 (350 в 3D)
23:25 (300)
Северное сияниеКрасный зал
c 19 по 22 октября
21:40 (390)
23:50 (300)
c 23 по 25 октября
21:40 (250)
23:50 (200)
МурманскБольшой зал
c 19 по 22 октября
11:10 (300 в 3D)
20:30 (350 в 3D)
22:30 (300 в 3D)
c 23 по 25 октября
11:10 (200 в 3D)
20:30 (250 в 3D)
22:30 (200 в 3D)
c 26 по 27 октября
11:05 (200 в 3D)
23:45 (200 в 3D)
c 28 по 29 октября
11:05 (200 в 3D)
23:45 (250 в 3D)
c 30 октября по 1 ноября
11:05 (200 в 3D)
23:45 (200 в 3D)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 19 по 22 октября
14:00 (800 р. в 3D)
16:10 (800 р. в 3D)
18:20 (1000 р. в 3D)
20:30 (1000 р. в 3D)
22:45 (1000 р. в 3D)
Мираж СинемаКинозал №2
c 19 по 20 октября
10:50 (450 р. в 3D)
13:00 (450 р.)
15:10 (700 р. в 3D)
17:20 (700 р.)
19:30 (800 р. в 3D)
21:40 (700 р.)
23:55 (500 р. в 3D)
c 21 по 22 октября
10:50 (600 р. в 3D)
13:00 (700 р.)
15:10 (700 р. в 3D)
17:20 (700 р.)
19:30 (800 р. в 3D)
21:40 (700 р.)
23:55 (500 р. в 3D)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 19 по 25 октября
19:00
Кронверк Синема ФорумКинозал № 2
c 19 по 25 октября
11:30
13:45
16:00
18:15
20:30

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?