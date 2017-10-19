Геошторм
Режиссер:Дин Девлин
Жанры: Фантастика, Боевик, Триллер.
Жанры: Фантастика, Боевик, Триллер.
После беспрецедентной серии стихийных бедствий, обрушившихся на нашу планету, лидеры мировых держав объединили усилия, чтобы создать разветвленную сеть орбитальных спутников по контролю над климатом для предотвращения природных катаклизмов. Но что-то пошло не так – система, выстроенная для защиты Земли, теперь угрожает ей. Начинается гонка наперегонки со временем, в которой надо успеть обнаружить реальную угрозу до того, как всемирный Геошторм сотрет с лица Земли все живое… и всех живых заодно.
Продолжительность:109 мин
Сценарий:Дин Девлин, Пол Гуйо
В ролях:Эбби Корниш, Джереми Рэй Тейлор, Джерард Батлер, Эд Харрис, Талита Бейтман, Джим Стёрджесс, Дэниэл Ву, Энди Гарсиа, Ричард Шифф, Роберт Шиэн
Музыка:Лорн Бэлф
В ролях:Эбби Корниш, Джереми Рэй Тейлор, Джерард Батлер, Эд Харрис, Талита Бейтман, Джим Стёрджесс, Дэниэл Ву, Энди Гарсиа, Ричард Шифф, Роберт Шиэн
Музыка:Лорн Бэлф
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:19 октября 2017
Ограничения:16+
Дата релиза:19 октября 2017
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