Гемини
Режиссер:Энг Ли
Жанры: Боевик, Драма, Триллер, Фантастика.
Жанры: Боевик, Драма, Триллер, Фантастика.
Генри Броган, первоклассный киллер, становится мишенью таинственного оперативника, который, кажется, знает каждый его шаг наперед…
Продолжительность:117 мин
Сценарий:Дэвид Бениофф, Даррен Лемке, Билли Рэй
В ролях:Уилл Смит, Мэри Элизабет Уинстэд, Клайв Оуэн, Дуглас Ходж, Теодора Вулли, Бенедикт Вонг Ральф Браун, Линда Эмонд, Дэвид Моретти, Илона МакКри
Музыка:Лорн Бэлф
В ролях:Уилл Смит, Мэри Элизабет Уинстэд, Клайв Оуэн, Дуглас Ходж, Теодора Вулли, Бенедикт Вонг Ральф Браун, Линда Эмонд, Дэвид Моретти, Илона МакКри
Музыка:Лорн Бэлф
Производство:Китай, США
Ограничения:16+
Дата релиза:10 октября 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:10 октября 2019
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!