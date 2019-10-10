151048

Гемини

Режиссер:Энг Ли
Жанры: Боевик, Драма, Триллер, Фантастика.

Генри Броган, первоклассный киллер, становится мишенью таинственного оперативника, который, кажется, знает каждый его шаг наперед…

Продолжительность:117 мин
Сценарий:Дэвид Бениофф, Даррен Лемке, Билли Рэй
В ролях:Уилл Смит, Мэри Элизабет Уинстэд, Клайв Оуэн, Дуглас Ходж, Теодора Вулли, Бенедикт Вонг Ральф Браун, Линда Эмонд, Дэвид Моретти, Илона МакКри
Музыка:Лорн Бэлф
Производство:Китай, США
Ограничения:16+
Дата релиза:10 октября 2019
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Мираж СинемаКинозал №5
c 10 по 11 октября
10:25 (150 р.)
c 12 по 13 октября
10:25 (200 р.)
Мираж СинемаКинозал №1
c 10 по 11 октября
11:00 (200 р. в 3D)
13:30 (300 р. в 3D)
16:00 (300 р. в 3D)
18:30 (350 р. в 3D)
21:00 (350 р. в 3D)
23:30 (250 р. в 3D)
c 12 по 13 октября
11:00 (250 р. в 3D)
13:30 (300 р. в 3D)
16:00 (300 р. в 3D)
18:30 (350 р. в 3D)
21:00 (350 р. в 3D)
23:30 (250 р. в 3D)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 10 по 11 октября
14:15 (800 р.)
16:45 (800 р.)
19:15 (1000 р.)
21:45 (1000 р.)
c 12 по 13 октября
11:45 (600 р.)
14:15 (800 р.)
16:45 (800 р.)
19:15 (1000 р.)
21:45 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №3
c 10 по 13 октября
22:20 (350 р. в 3D)
Северное сияниеБордовый зал
11 октября
10:45 (300)
13:15 (300)
15:45 (300)
18:15 (390)
20:45 (390)
23:15 (300)
c 12 по 13 октября
10:45 (300)
13:15 (390)
15:45 (390)
18:15 (390)
20:45 (390)
23:15 (300)
c 14 по 16 октября
10:45 (200)
13:15 (200)
15:45 (200)
18:15 (250)
20:45 (250)
23:15 (200)
Северное сияниеОранжевый зал
11 октября
11:30 (300)
14:00 (300)
20:05 (390)
22:35 (300)
c 12 по 13 октября
11:30 (300)
14:00 (390)
20:05 (390)
22:35 (300)
c 14 по 16 октября
11:30 (200)
14:00 (200)
20:05 (250)
22:35 (200)
Северное сияниеПремьер зал
11 октября
12:15 (350 в 3D)
16:40 (350 в 3D)
19:10 (390 в 3D)
c 12 по 13 октября
12:15 (350 в 3D)
16:40 (390 в 3D)
19:10 (390 в 3D)
c 14 по 16 октября
12:15 (300 в 3D)
16:40 (300 в 3D)
19:10 (350 в 3D)
МурманскБольшой зал
11 октября
10:55 (300 в 3D)
15:20 (300 в 3D)
20:15 (350 в 3D)
c 12 по 13 октября
10:55 (300 в 3D)
15:20 (350 в 3D)
20:15 (350 в 3D)
c 14 по 16 октября
10:55 (200 в 3D)
15:20 (200 в 3D)
20:15 (250 в 3D)
АврораОсновной зал
c 11 по 13 октября
10:55 (200)
15:20 (200)
20:10 (250)
c 14 по 16 октября
10:55 (150)
15:20 (150)
20:10 (200)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?