Гемини Режиссер: Энг Ли

Жанры: Боевик, Драма, Триллер, Фантастика. Генри Броган, первоклассный киллер, становится мишенью таинственного оперативника, который, кажется, знает каждый его шаг наперед… Продолжительность: 117 мин Сценарий: Дэвид Бениофф, Даррен Лемке, Билли Рэй

В ролях: Уилл Смит, Мэри Элизабет Уинстэд, Клайв Оуэн, Дуглас Ходж, Теодора Вулли, Бенедикт Вонг Ральф Браун, Линда Эмонд, Дэвид Моретти, Илона МакКри

Музыка: Лорн Бэлф Производство: Китай, США

Ограничения: 16+

Дата релиза: 10 октября 2019

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