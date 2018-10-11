Газгольдер. Клубаре

Режиссер: Иван Курский

Жанры: Комедия, Криминал.

Праздная жизнь известного промоутера Артура заканчивается, когда на него объявляют охоту менты. Артура ставят на счетчик в самое «горячее» время: он ввязался в большую аферу со строительством модного ночного клуба «Клубаре». Его судьба зависла между тюрьмой, смертью и шансом сорвать реальный джекпот. Проблемы Артура набирают обороты. И его план имеет самую неожиданную развязку.

Продолжительность: 100 мин

Сценарий: Олег Груз, Иван Курский

В ролях: Баста, Евгений Стычкин, Руслан Таркинский, Евгения Щербакова, Михаил Богдасаров, Владимир Сычев, Михаил Горевой, Даша Чаруша, Олег Груз, Сергей Рублев

Музыка: Баста