Газгольдер. Клубаре
Режиссер:Иван Курский
Жанры: Комедия, Криминал.
Жанры: Комедия, Криминал.
Праздная жизнь известного промоутера Артура заканчивается, когда на него объявляют охоту менты. Артура ставят на счетчик в самое «горячее» время: он ввязался в большую аферу со строительством модного ночного клуба «Клубаре». Его судьба зависла между тюрьмой, смертью и шансом сорвать реальный джекпот. Проблемы Артура набирают обороты. И его план имеет самую неожиданную развязку.
Продолжительность:100 мин
Сценарий:Олег Груз, Иван Курский
В ролях:Баста, Евгений Стычкин, Руслан Таркинский, Евгения Щербакова, Михаил Богдасаров, Владимир Сычев, Михаил Горевой, Даша Чаруша, Олег Груз, Сергей Рублев
Музыка:Баста
В ролях:Баста, Евгений Стычкин, Руслан Таркинский, Евгения Щербакова, Михаил Богдасаров, Владимир Сычев, Михаил Горевой, Даша Чаруша, Олег Груз, Сергей Рублев
Музыка:Баста
Производство:Россия
Ограничения:18+
Дата релиза:11 октября 2018
Ограничения:18+
Дата релиза:11 октября 2018
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