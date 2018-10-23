Гаспар едет на свадьбу
Режиссер:Антони Кордье
Жанры: Мелодрама, Комедия.
Жанры: Мелодрама, Комедия.
Гаспар долгое время не поддерживал связь со своей семьёй. И вот теперь ему снова предстоит вернуться в родной город, чтобы присутствовать на очередной свадьбе отца. Взяв на роль герл-френд эксцентричную подругу, Гаспар отправляется назад в детство – в отчий дом, где его с распростертыми объятиями ждут бабник-отец, зануда брат и красавица сестра.
Продолжительность:103 мин
Сценарий:Антони Кордье, Джули Пейр, Натали Найем
В ролях:Феликс Моати, Летиция Дош, Криста Тере, Марина Фоис, Йохан Хелденберг, Гийом Гуи, Элоди Буше, Noémie Alazard-Vachet, Венсан Деньяр, Эльза Хубен
Музыка:Thylacine
В ролях:Феликс Моати, Летиция Дош, Криста Тере, Марина Фоис, Йохан Хелденберг, Гийом Гуи, Элоди Буше, Noémie Alazard-Vachet, Венсан Деньяр, Эльза Хубен
Музыка:Thylacine
Производство:Франция, Бельгия
Ограничения:18+
Дата релиза:23 октября 2018
Ограничения:18+
Дата релиза:23 октября 2018
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!