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Гаспар едет на свадьбу

Режиссер:Антони Кордье
Жанры: Мелодрама, Комедия.

Гаспар долгое время не поддерживал связь со своей семьёй. И вот теперь ему снова предстоит вернуться в родной город, чтобы присутствовать на очередной свадьбе отца. Взяв на роль герл-френд эксцентричную подругу, Гаспар отправляется назад в детство – в отчий дом, где его с распростертыми объятиями ждут бабник-отец, зануда брат и красавица сестра.

Продолжительность:103 мин
Сценарий:Антони Кордье, Джули Пейр, Натали Найем
В ролях:Феликс Моати, Летиция Дош, Криста Тере, Марина Фоис, Йохан Хелденберг, Гийом Гуи, Элоди Буше, Noémie Alazard-Vachet, Венсан Деньяр, Эльза Хубен
Музыка:Thylacine
Производство:Франция, Бельгия
Ограничения:18+
Дата релиза:23 октября 2018
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