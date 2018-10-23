Гаспар едет на свадьбу

Режиссер: Антони Кордье

Жанры: Мелодрама, Комедия.

Гаспар долгое время не поддерживал связь со своей семьёй. И вот теперь ему снова предстоит вернуться в родной город, чтобы присутствовать на очередной свадьбе отца. Взяв на роль герл-френд эксцентричную подругу, Гаспар отправляется назад в детство – в отчий дом, где его с распростертыми объятиями ждут бабник-отец, зануда брат и красавица сестра.

Продолжительность: 103 мин

Сценарий: Антони Кордье, Джули Пейр, Натали Найем

В ролях: Феликс Моати, Летиция Дош, Криста Тере, Марина Фоис, Йохан Хелденберг, Гийом Гуи, Элоди Буше, Noémie Alazard-Vachet, Венсан Деньяр, Эльза Хубен

Музыка: Thylacine